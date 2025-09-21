జీఎస్టీ 2.0 రేపటి నుంచే.. ఈ చిన్న కార్లు మరింత చౌక!

జీఎస్టీ 2.0 కొత్త నిర్మాణం సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి రానుంది. సవరించిన పన్ను నిర్మాణం కారణంగా దేశంలో ప్యాసింజర్ వాహనాలపై పన్ను భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ఫలితంగా దేశంలోని కార్ల తయారీ సంస్థలు ధరల తగ్గింపును ప్రకటించాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో హ్యాచ్ బ్యాక్ సెగ్మెంట్ వంటి చిన్న కార్లలో ఎక్కువ ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది. 10 పాపులర్ చిన్న కార్ల ధరలు ఎలా తగ్గుతున్నాయన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం..
మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె10
మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె 10 దేశంలో అత్యంత చౌక ఐసీఈ-శక్తితో నడిచే హ్యాచ్ బ్యాక్. దాని ప్రాక్టికాలిటీ, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, అధిక విలువ ప్రతిపాదన కారణంగా ఆల్టో కె 10 ప్రైవేట్ కొనుగోలుదారుల విభాగంలోనే కాకుండా, క్యాబ్ విభాగంలో కూడా ప్రాచుర్యం పొందింది. మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె 10 ధరలు వేరియంట్లను బట్టి రూ .107,600 వరకు తగ్గాయి. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి చిన్న హ్యాచ్ బ్యాక్ ధర రూ .369,900 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో ప్రైవేట్, టాక్సీ విభాగాలలో భారతదేశంలో మరొక ప్రసిద్ధ హ్యాచ్ బ్యాక్. 1.0-లీటర్ ఇంజిన్, మినీ ఎస్ యూవీ స్టాన్స్ డిజైన్ ఫిలాసఫీతో నడిచే ఈ చిన్న హ్యాచ్ బ్యాక్ ప్రారంభ ధర రూ .349,900 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద లభిస్తుంది. ఎస్-ప్రెస్సో వేరియంట్ ను బట్టి రూ .129,600 వరకు ధర తగ్గింది.
మారుతి సుజుకి సెలెరియో
ఆల్టో కె 10 లేదా ఎస్-ప్రెస్సో అంత ప్రాచుర్యం పొందకపోయినా మారుతి సుజుకి సెలెరియో కూడా దాని కాంపాక్ట్ డిజైన్, మెరుగైన ఫీచర్లతో చాలా మంది కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఇది సెప్టెంబర్ 22 నుండి రూ .469,900 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. మారుతి సుజుకి ఈ మోడల్కు రూ .94,100 వరకు ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది.
మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్
ఆల్టో కె 10 తర్వాత మారుతి సుజుకి నుండి అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన హ్యాచ్ బ్యాక్ మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్. ఈ టాల్ బాయ్ హ్యాచ్ బ్యాక్ భారతదేశంలో చాలా కాలంగా వ్యాపారంలో ఉంది. ముఖ్యంగా టాక్సీ విభాగంలో ఇప్పటికీ దానికి కస్టమర్ల ఆదరణ కొనసాగుతోంది. జీఎస్టీ తగ్గింపు తరువాత, మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ రూ .498,900 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది. తగ్గింపు రూ .79,600.
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్
ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్లలో ఒకటి, భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కాంపాక్ట్ కారు మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్. జిఎస్టి 2.0 కింద దీనినై రూ .84,600 వరకు ధరను తగ్గించింది కంపెనీ. సెప్టెంబర్ 22 నుండి ఈ హ్యాచ్ బ్యాక్ ప్రారంభ ధర రూ .578,900 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద లభిస్తుంది.
మారుతి సుజుకి బాలెనో
నెక్సా రిటైల్ నెట్ వర్క్ ద్వారా విక్రయించే మారుతి సుజుకి బాలెనో ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ ప్రారంభ ధర రూ .598,900 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద లభిస్తుంది. జీఎస్టీ 2.0 పాలనలో ఈ హ్యాచ్ బ్యాక్ ధర రూ.86,100 వరకు తగ్గింది.
మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్
మారుతి సుజుకి నుండి వచ్చిన స్పోర్టీ,కాంపాక్ట్ హ్యాచ్ బ్యాక్ మారుతి సుజుకి ఇగ్నిస్. నెక్సా రిటైల్ చైన్, ఇగ్నిస్ ద్వారా కంపెనీ దీన్ని విక్రయిస్తోంది. సవరించిన పన్ను నిర్మాణం కింద దీని ధర రూ .71,300 వరకు తగ్గింది. ఈ హ్యాచ్ బ్యాక్ సెప్టెంబర్ 22 నుండి ప్రారంభ ధర రూ .535,100 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద లభిస్తుంది.
టాటా టియాగో
టాటా టియాగో అధిక ఎన్సీఏపీ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్లు, కఠినమైన బిల్డ్ క్వాలిటీతో భారతీయ హ్యాచ్ బ్యాక్ మార్కెట్లో గేమ్ చేంజర్ ఈ కారు. ఎస్యూవీలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినప్పటికీ, టాటా మోటార్స్ టియాగో హ్యాచ్ బ్యాక్ ను భారతదేశంలో విక్రయిస్తూనే ఉంది. మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ కు పోటీ అయిన ఈ హ్యాచ్ బ్యాక్ కొత్త పన్ను విధానంలో రూ .75,000 వరకు ధర తగ్గింపును పొందింది.
టాటా ఆల్ట్రోజ్
మారుతి సుజుకి బాలెనో, హ్యుందాయ్ ఐ20 వంటి ప్రత్యర్థులతో నేరుగా పోటీ పడే టాటా ఆల్ట్రోజ్ ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ జీఎస్టి 2.0 కింద రూ .110,000 భారీ ధర తగ్గింపును పొందింది. పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజన్ ఎంపికలతో పాటు విస్తృత రేంజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఆల్ట్రోజ్ సెప్టెంబర్ 22 నుండి ప్రారంభ ధర రూ .630,390 (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద లభిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్
దక్షిణ కొరియా ఆటో బ్రాండ్ ఇండియా లైనప్ లో ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్ అయిన హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ20 నియోస్.. జీఎస్టి 2.0 పాలనలో రూ .73,800 వరకు ధరను తగ్గించింది. దీనితో ఈ హ్యాచ్ బ్యాక్ సెప్టెంబర్ 22 నుండి రూ .547,278 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది.