 రెనో కారు.. ఇక మరింత రేటు | Renault to Increase Car Prices by up to 2% Starting January | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెనో కారు.. ఇక మరింత రేటు

Dec 28 2025 1:18 PM | Updated on Dec 28 2025 1:31 PM

Renault to Increase Car Prices by up to 2% Starting January

రెనో ఇండియా తన వాహన ధరలు పెంచుతున్నట్లు తెలిపింది. జనవరి నుంచి కార్ల ధరలను 2% మేర పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. మోడల్, వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ పెంపు వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. ‘‘పెరిగిపోతున్న ముడి సరుకు వ్యయ భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ధరలు పెంచక తప్పలేదు. ధరలు పెంచినప్పట్టకీ.., కస్టమర్లకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు, అత్యున్నత సేవలు అందించేందుకు కట్టుబడి ఉంటాము’’ అని వివరణ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే యూరో మారకంలో రూపాయి క్షీణత కారణంగా మెర్సిడెస్‌–బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ, ఆడి సంస్థలు సైతం వచ్చే నెల నుంచి వాహన ధరలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇక ఈ ధరల పెంపు వల్ల ఎంట్రీ-లెవల్ కార్ల నుంచి ఎస్‌యూవీల వరకు స్వల్పంగా అయినా భారం పెరగనుంది. ముఖ్యంగా క్విడ్‌, ట్రైబర్‌, కైగర్‌ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లపై ధరల ప్రభావం ఉంటుందని ఆటో రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో ధరలు పెరగనున్న నేపథ్యంలో, డిసెంబర్‌ నెలలో వాహన కొనుగోళ్లకు వినియోగదారులు ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉందని డీలర్లు భావిస్తున్నారు. పండుగ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు కంపెనీలు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నాయి.

మరోవైపు ఆటోమొబైల్‌ రంగం మొత్తం వ్యయ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ముడి సరుకుల ధరలు, లాజిస్టిక్స్‌ ఖర్చులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులు ఇందుకు కారణంగా మారుతున్నాయి. దీంతో ఇతర కార్ల తయారీ సంస్థలు కూడా దశలవారీగా ధరల పెంపు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. అయితే, పోటీ తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో కంపెనీలు ధరలతో పాటు కొత్త ఫీచర్లు, భద్రతా ప్రమాణాలు, మెరుగైన సర్వీస్‌ ప్యాకేజీలపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. దీంతో వినియోగదారులకు ధరల పెంపు ఉన్నప్పటికీ విలువైన ఆఫర్లు లభించే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు
photo 2

ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్‌ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున 'కోర్ట్' బ్యూటీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

మహేశ్ బాబు 'మురారి' క్లైమాక్స్ ఇలా తీశారు (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో రీసెంట్ ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 1
Video_icon

టీడీపీ, జనసేన నేతలే ఛీ కొడుతున్నారు.. అయినా మీకు సిగ్గు రాదు
KA Paul Shocking Comments On Actor Shivaji Controversial Comments 2
Video_icon

శివాజీ వ్యాఖ్యలపై కేఏ పాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Sake Sailajanath Slams Chandrababu Naidu 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను చూసి చంద్రబాబు అండ్ కో భయపడుతున్నారు
Sisters Killed Young Man In Jagtial District 4
Video_icon

ప్లాన్ చేసి యువకుడి మర్డర్.. అక్కా చెల్లెళ్ల మాస్టర్ ప్లాన్
Ultralight Aircraft Crashes Into Sea In Brazil Near Copacabana Beach 5
Video_icon

బ్రెజిల్ సముద్రంలో కూలిపోయిన విమానం.. పైలట్ మృతి

Advertisement
 