పసిడి ధరలు పైకి.. కిందకు.. వారంలో ఎంత మార్పు?

పసిడి ప్రియులకు, ఇన్వెస్టర్లకు గత వారం (మే 18 నుంచి మే 24, 2026 వరకు) ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, రూపాయి విలువలో మార్పుల కారణంగా దేశీయంగా పసిడి ధరలు తీవ్ర అస్థిరతకు లోనయ్యాయి. వారం ప్రారంభంలో స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, వారం మధ్యలో భారీగా పుంజుకుని, వారాంతానికి మళ్లీ స్వల్పంగా దిగొచ్చాయి.
ధరల హెచ్చుతగ్గుల విశ్లేషణ
తాజా గణాంకాల ఆధారంగా, హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గడిచిన వారంలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరల ప్రయాణం ఎలా సాగిందో ఓసారి పరిశీలిద్దాం..
వారం ప్రారంభంలో ఊరట: మే 18 సోమవారం నాడు 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,56,220 వద్ద నమోదు కాగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,43,200 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇది వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చినప్పటికీ, ఆ ఆనందం ఎంతోసేపు నిలవలేదు. మంగళవారం (మే 19) నుంచే పసిడి మళ్లీ వేగం పుంజుకుంది.
రికార్డు స్థాయి పరుగు: మే 20, 21 తేదీల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా మే 21 నాటికి 24 క్యారెట్ల పసిడి దాదాపు రూ.1.60 లక్షల మార్కుకు చేరువగా (రూ.1,59,930) ఈ వారంలోనే అత్యంత గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర కూడా రూ.1,46,600 కు చేరింది.
వారాంతంలో స్వల్ప బ్రేక్: వారమంతా లాభాల్లో దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు శుక్ర, శనివారాల్లో (మే 22, 23) స్వల్పంగా దిగొచ్చాయి. శనివారం నాటికి 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,59,060 వద్దకు, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,45,800 వద్దకు చేరింది.
నేటి ధరలు ఇలా..
ఈరోజు, మే 24 (ఆదివారం) మార్కెట్లో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,45,800 వద్ద, 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,060 దగ్గర ఉన్నాయి.
పసిడి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణాలు
గ్లోబల్ మార్కెట్ ఒత్తిడులు: అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణ భయాల కారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపారు. దీంతో గ్లోబల్ స్పాట్ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగి స్థానిక మార్కెట్లపై ప్రభావం పడింది.
యూఎస్ ఫెడ్ నిర్ణయాలు & డాలర్ ఇండెక్స్: అమెరికా కేంద్రీయ బ్యాంక్ (US Federal Reserve) వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాల సంకేతాలు, డాలర్ ఇండెక్స్లో వచ్చిన మార్పులు బంగారం ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. వారం మధ్యలో డాలర్ స్వల్పంగా బలహీనపడటం బంగారానికి కలిసి వచ్చింది.
లాభాల స్వీకరణ: గురువారం నాటికి ధరలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడంతో ఇన్వెస్టర్లు అంతర్జాతీయ కమొడిటీ మార్కెట్లలో లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) దిగారు. దీనివల్ల శుక్రవారం నుంచి ధరల్లో స్వల్ప కరెక్షన్ (తగ్గుదల) కనిపించింది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్: దేశీయంగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తుండటంతో స్థానిక జ్యువెలర్ల నుంచి డిమాండ్ బలంగా ఉంది. ఇది కూడా ధరలు ఒకేసారి పడిపోకుండా నిలకడగా ఉండటానికి తోడ్పడింది.