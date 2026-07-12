 బంగారం కొనాలా? వద్దా? | Gold Prices Swing Buy Now or Wait | Sakshi
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బంగారం కొనాలా? వద్దా?

Jul 12 2026 11:29 AM | Updated on Jul 12 2026 11:29 AM

Gold Prices Swing Buy Now or Wait

గ్లోబల్‌ మార్కెట్ల ఒడిదొడుకులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి నడుమ పసిడి ధరలు ఊగిసలాడుతున్నాయి. గడిచిన వారం రోజులుగా దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు అస్థిరతకు లోనయ్యాయి. నేడు, ఆదివారం (12 జులై 2026) మార్కెట్ సెలవు దినం కావడంతో ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలు (హైదరాబాద్, విజయవాడలతో సహా), ప్రముఖ జ్యువెలరీ నెట్‌వర్క్‌ల పరిధిలో ఇవాల్టి పసిడి రేట్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

పసిడి ధరలు (10 గ్రాములకు)

22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం: రూ.1,32,750

24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం: రూ.1,44,000 నుంచి రూ.1,44,960 వరకు ట్రేడ్ అవుతోంది.

వారం రోజుల ధరల సరళి

గడిచిన వారంలో జులై మొదటి వారంతో పోలిస్తే బంగారం మార్కెట్ మిశ్రమ ధోరణిని కనబరిచింది. వారం ప్రారంభంలో పెరిగిన ధరలు తర్వాత స్వల్ప లాభాల స్వీకరణ కారణంగా ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొన్నాయి. జులై మొదటి వారంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు రూ.1,35,000 మార్కును తాకి, వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. అయితే, వారం మధ్యలో ఒక్కసారిగా రూ.1,31,650 కి పడిపోయి, మళ్లీ వారాంతానికి కోలుకుని రూ.1,32,750 వద్ద ముగిసింది. దీన్ని బట్టి మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల కంటే ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ ఎక్కువగా నడుస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.

ధరల ఒడిదొడుకులకు కారణాలు

బంగారం ధరల ఈ స్థాయి అస్థిరతకు కేవలం స్థానిక డిమాండ్ మాత్రమే కారణం కాదు. అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకుంటున్న కొన్ని కీలక ఆర్థిక పరిణామాలు దీనిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రాబోయే సెప్టెంబర్ ద్రవ్యోల్బణ సమీక్షలో అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే సంకేతాలు వెలువడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత సాధనమైన బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. దాంతో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి.

బలపడుతున్న డాలర్ ఇండెక్స్

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ విలువ పుంజుకోవడం కూడా పసిడి రేట్ల దిగువ ముగింపునకు కారణమైంది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీలు ఉన్న దేశాలకు బంగారం దిగుమతి భారం అవుతుంది.

ముడిచమురు ధరల ప్రభావం

గ్లోబల్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం అంతర్జాతీయంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచుతోంది. ద్రవ్యోల్బణానికి చెక్ పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించడంతో ధరలు పడిపోకుండా మద్దతు లభిస్తోంది.

మున్ముందు ఎలా ఉండనుంది?

ప్రస్తుత సాంకేతిక విశ్లేషణల ప్రకారం, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో బంగారం ట్రెండ్ ఇంకా బుల్లిష్‌ (సానుకూల) మార్గంలోనే ఉంది. రాబోయే వారంలో మార్కెట్ కొంత జాగ్రత్తగా లేదా స్వల్ప క్షీణతతో సాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, దేశీయంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముగిసినప్పటికీ అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కొనసాగినంత కాలం బంగారం ధరలు లక్ష రూపాయల దిగువకు వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు. పసిడి ప్రేమికులు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గిన ప్రతిసారీ కొనుగోళ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం సూచించదగిన వ్యూహం.

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