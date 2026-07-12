ఆన్లైన్లో రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునే ప్రయాణికులకు భారతీయ రైల్వే కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. చాలామంది ప్రయాణికులు ఈ-టికెట్ను స్క్రీన్షాట్ తీసుకుని లేదా వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ చేసుకుని అదే టికెట్గా భావిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే కేవలం వాట్సాప్ స్క్రీన్షాట్ లేదా ఫార్వర్డ్ చేసిన టికెట్ చిత్రం మాత్రమే ఉంటే అది చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రయాణ పత్రం కాదని రైల్వే స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవలి కాలంలో IRCTC, ఇతర అధికారిక బుకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ఈ-టికెట్ల బుకింగ్ విస్తృతంగా పెరగడంతో, టికెట్ వివరాలను కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో వాట్సాప్లో పంచుకోవడం సాధారణంగా మారింది. అయితే ఈ పద్ధతి సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి మాత్రమేనని, టికెట్ తనిఖీ సమయంలో మాత్రం అసలు ఈ-టికెట్ లేదా అధికారిక ధ్రువీకరణ తప్పనిసరిగా ఉండాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
స్క్రీన్షాట్ ఎందుకు చెల్లదు?
రైల్వే అధికారుల ప్రకారం స్క్రీన్షాట్లు లేదా వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ చేసిన చిత్రాలను సులభంగా ఎడిట్ చేయడం, మార్పులు చేయడం సాధ్యమవుతుంది. అలాగే ఒకే చిత్రాన్ని ఎక్కువ మందికి పంపించే అవకాశం ఉండటంతో దుర్వినియోగానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. టికెట్ ఎగ్జామినర్లు (TTE) ప్రయాణికుల వివరాలను అసలు బుకింగ్ రికార్డులతో సరిపోల్చి ధ్రువీకరిస్తారు. కేవలం స్క్రీన్షాట్ ఆధారంగా టికెట్ ప్రామాణికతను నిర్ధారించడం సాధ్యం కాదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
ఏవి చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్లు?
ప్రయాణ సమయంలో కింది వాటిలో ఏదో ఒకటి తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలి.
IRCTC Rail Connect యాప్ లేదా అధికారిక బుకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లో కనిపించే అసలు ఈ-టికెట్
బుకింగ్ సమయంలో వచ్చిన అధికారిక SMS
ఈ-టికెట్ ప్రింటెడ్ కాపీ
వీటితో పాటు ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, పాస్పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ వంటి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో గుర్తింపు కార్డు
టికెట్లో ఉన్న పేరు, ఐడీ కార్డులోని పేరుతో సరిపోవడం కూడా తప్పనిసరి.
కేవలం వాట్సాప్ స్క్రీన్షాట్ మాత్రమే ఉంటే?
టికెట్ తనిఖీ సమయంలో ప్రయాణికుడు అసలు ఈ-టికెట్ లేదా అధికారిక బుకింగ్ రుజువును చూపించలేక, కేవలం వాట్సాప్ స్క్రీన్షాట్ మాత్రమే చూపిస్తే చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్ లేనట్టుగా పరిగణించే అవకాశం ఉంది. అలాంటి సందర్భంలో రైల్వే చట్టాల ప్రకారం జరిమానా విధించడం, కొత్త టికెట్ కొనుగోలు చేయాలని సూచించడం లేదా అవసరమైతే తదుపరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
టికెట్ను షేర్ చేయొచ్చా?
ప్రయాణ వివరాలు తెలియజేయడానికి కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో టికెట్ సమాచారాన్ని వాట్సాప్లో పంచుకోవడంపై ఎలాంటి నిషేధం లేదు. అయితే ప్రయాణించే వ్యక్తి వద్ద మాత్రం అసలు ఈ-టికెట్ లేదా అధికారిక బుకింగ్ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఫార్వర్డ్ చేసిన చిత్రం కేవలం సమాచారానికే పరిమితం.
ప్రయాణికులకు రైల్వే సూచనలు
ప్రయాణానికి ముందు IRCTC యాప్లో ఈ-టికెట్ అందుబాటులో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి.
బుకింగ్ కన్ఫర్మేషన్ SMSను డిలీట్ చేయకుండా సేవ్ చేసుకోవాలి.
చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో ఐడీ తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి.
మొబైల్ ఫోన్కు తగినంత చార్జ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే ఈ-టికెట్ ప్రింట్ కూడా వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది.