 రూ.6 కోట్ల ఇల్లు.. ఇది నిజంగా మధ్యతరగతి ఇల్లేనా? | US Middle class Rs 6-crore home connecticut viral house tour indian reactions | Sakshi
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రూ.6 కోట్ల ఇల్లు.. ఇది నిజంగా మధ్యతరగతి ఇల్లేనా?

Jul 12 2026 2:09 AM | Updated on Jul 12 2026 2:24 AM

US Middle class Rs 6-crore home connecticut viral house tour indian reactions

భారతదేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో రూ.5–6 కోట్లతో లగ్జరీ అపార్ట్‌మెంట్ మాత్రమే దొరికే పరిస్థితి ఉండగా, అమెరికాలో అదే మొత్తానికి ఎకరానికి పైగా స్థలంతో కూడిన ఇండిపెండెంట్‌ ఇల్లు కొనుగోలు చేయవచ్చనే విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయ మహిళ తన ఇంటి వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ఈ అంశంపై విస్తృత చర్చ మొదలైంది.

అమెరికాలోని కనెక్టికట్ రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న సోనాల్ చౌదరి అనే భారతీయ మహిళ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో "అమెరికాలో మధ్యతరగతి కుటుంబం ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది?" అనే శీర్షికతో వీడియోను పోస్టు చేశారు. తమ కుటుంబం 2023లో ఈ ఇంటిని 4.4 లక్షల డాలర్ల (సుమారు రూ.3.7–3.8 కోట్లు, అప్పటి మారకం విలువ ప్రకారం)కు కొనుగోలు చేసిందని, ప్రస్తుతం దాని మార్కెట్ విలువ సుమారు 6.5–7 లక్షల డాలర్లకు (సుమారు రూ.5.5–6 కోట్లు) చేరిందని ఆమె వివరించారు. అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల ధరలు గత కొన్నేళ్లుగా పెరగడంతో ఈ ఇంటి విలువ కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని పేర్కొన్నారు.

వీడియోలో ఇంటి ముందు విశాలమైన యార్డ్, గ్యారేజ్, ఒక ఎకరానికి పైగా విస్తరించిన స్థలం, పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పెరడు, డెక్, సన్‌రూమ్, హోమ్ జిమ్, ఫైర్‌ప్లేస్ వంటి సౌకర్యాలను చూపించారు. ముఖ్యంగా పొరుగింటి మధ్య ఉండే విస్తృత ఖాళీ స్థలం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం భారతీయ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది.

ఇళ్ల నిర్మాణంపై కూడా సోనాల్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అమెరికాలోని చాలా సబర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు ప్రధానంగా కలప (వుడ్ ఫ్రేమ్)తో నిర్మిస్తారని, భూకంప నిరోధకత, నిర్మాణ వ్యయం, శీతల వాతావరణానికి అనుకూలత వంటి కారణాల వల్ల అక్కడ ఈ విధానం విస్తృతంగా అమల్లో ఉందని చెప్పారు.

ఈ వీడియోకు వేలాది మంది స్పందిస్తూ భారతదేశంలోని రియల్ ఎస్టేట్ ధరలతో పోలికలు గీశారు. "ముంబైలో రూ.6 కోట్లకు 2BHK మాత్రమే వస్తుంది", "హైదరాబాద్, బెంగళూరు, గురుగ్రామ్ వంటి నగరాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి", "భారత్‌లో భూమి కొరత, జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ధరలు భారీగా పెరిగాయి" అంటూ కామెంట్లు చేశారు. మరికొందరు "అమెరికాలో ఇది నిజంగానే మధ్యతరగతి ఇల్లేనా?" అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

అయితే నిపుణులు ఒక విషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నారు. అమెరికాలో ఇంటి కొనుగోలు ధరతో పాటు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, హోమ్ ఇన్సూరెన్స్, నిర్వహణ ఖర్చులు, హీటింగ్-కూలింగ్ వ్యయాలు కూడా గణనీయంగా ఉంటాయి. అందువల్ల కేవలం ఇంటి ధర ఆధారంగా రెండు దేశాల జీవన వ్యయాలను నేరుగా పోల్చడం సరైన విధానం కాదని వారు సూచిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, అదే బడ్జెట్‌తో అమెరికాలో లభించే స్థలం, భారత నగరాల్లో దొరికే నివాస విస్తీర్ణం మధ్య ఉన్న తేడా సోషల్ మీడియాలో మరోసారి చర్చకు దారితీసింది.

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