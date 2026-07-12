భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లకు భారీ ఊరట లభించింది. గత నాలుగు నెలలుగా దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి నిరంతరాయంగా పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్న విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుత జులై నెలలో మళ్లీ కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. ఈ నెల మొదటి పది రోజుల్లోనే (జులై 10 నాటికి) ఎఫ్పీఐలు భారతీయ షేర్లలో రూ.15,157 కోట్ల (దాదాపు 1.6 బిలియన్ డాలర్లు) నికర పెట్టుబడులు పెట్టడం గమనార్హం. సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (సీడీఎస్ఎల్) తాజా అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం.. ఈ పరిణామం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలపరిచింది.
నాలుగు నెలల అమ్మకాల పర్వానికి బ్రేక్
గత కొన్ని నెలలుగా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఎఫ్పీఐలు భారీగా విక్రయాలు జరిపారు. ఆ వివరాలను పరిశీలిస్తే..
మార్చి: రూ. 1.17 లక్షల కోట్ల భారీ అవుట్ఫ్లో (పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ)
ఏప్రిల్: రూ. 60,847 కోట్లు
మే: రూ. 32,963 కోట్లు
జూన్: రూ. 49,340 కోట్లు
గత ఫిబ్రవరిలో రూ.22,615 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చినప్పటికీ ఆ తర్వాతి నాలుగు నెలల్లో మార్కెట్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. తాజా జులై టర్న్అరౌండ్ ద్వారా ఈ అమ్మకాల పరంపరకు తెరపడింది. అయినప్పటికీ 2026 క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇప్పటివరకు ఎఫ్పీఐలు మొత్తం మీద భారత ఈక్విటీల నుంచి దాదాపు రూ.2.6 లక్షల కోట్ల నికర పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడం గమనార్హం. ఇది 2025 ఇదే కాలంలో జరిగిన రూ.1.66 లక్షల కోట్ల ఉపసంహరణ కంటే ఎక్కువ.
మార్కెట్ మలుపునకు ప్రధాన కారణాలివే..
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పునాదులు బలంగా ఉండటం, రూపాయి విలువ స్థిరంగా కొనసాగడం విదేశీ ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంత సడలడంతో ఇంధన ధరలపై ఆందోళనలు తగ్గాయి. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్ల రిస్క్ తగ్గుతున్నట్లవుతుంది.
కొన్ని వారాలుగా మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ (స్థిరీకరణ) మోడ్లోకి వెళ్లడంతో అగ్రశ్రేణి భారతీయ కంపెనీల షేర్ల వాల్యుయేషన్లు సహేతుకమైన స్థాయికి చేరాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు కొనుగోలు అవకాశాన్ని కల్పించింది.
సెమీకండక్టర్ బిజినెస్లో బలహీనత కారణంగా దక్షిణ కొరియా వంటి ఇతర ఆసియా మార్కెట్లలో ఎఫ్పీఐలు విక్రయాలు పెంచారు. ఆ నిధులలో కొంత భాగం ఇప్పుడు భారత్ వైపు మళ్లింది.
జులైలో ఎఫ్పీఐల రాక మార్కెట్కు తాత్కాలికంగా పెద్ద సానుకూల సంకేతమే అయినప్పటికీ, దీన్ని పూర్తి స్థాయి బుల్ రన్గా భావించడం తొందరపాటే అవుతుందని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఇచ్చే సంకేతాలు, త్వరలో విడుదల కానున్న భారతీయ కార్పొరేట్ కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాల ఆధారంగానే ఈ విదేశీ నిధుల ప్రవాహం ఎంతవరకు స్థిరంగా కొనసాగుతుందనేది ఆధారపడి ఉంటుందని అంచనా అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే దేశీయ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల మద్దతుతో పాటు ఎఫ్పీఐల ఈ రాక మార్కెట్కు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తోంది.
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