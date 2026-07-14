 పోలవరానికి చంద్రబాబు ఉరి...! | YSRCP Venkat Reddy Strong Counter To Chandrababu Fake Allegations On Polavaram Project | Sakshi
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పోలవరానికి చంద్రబాబు ఉరి...!

Jul 14 2026 10:42 AM | Updated on Jul 14 2026 10:42 AM

పోలవరానికి చంద్రబాబు ఉరి...!

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