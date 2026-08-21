 బంగారం, వెండి ధనాధన్‌.. కొత్త మార్క్‌కు నగల ధరలు | Gold Rate Rise Again: Gold, Silver Price Today (August 21) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం, వెండి ధనాధన్‌.. కొత్త మార్క్‌కు నగల ధరలు

Aug 21 2026 11:33 AM | Updated on Aug 21 2026 12:18 PM

Gold Rate Rise Again: Gold, Silver Price Today (August 21)

దేశంలో బంగారం ధరల పెరుగుదల కొనసాగింది. వరుసగా రెండో రోజూ పసిడి ధరలు ఎగిశాయి. దీంతో పుత్తడి కొనుగోలుదారులకు వరలక్ష్మీ వ్రతం పండుగ రోజున కూడా నిరాశ తప్పలేదు. ఇక వెండి ధరలు కూడా నేడు భగ్గుమన్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ దూసుకెళ్లాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

ఇదీ చదవండి: బంగారం భారీ ధరలు.. కియోసాకి కామెంట్స్‌

Gold and silver prices today1
1/5

Gold and silver prices today2
2/5

Gold and silver prices today3
3/5

Gold and silver prices today4
4/5

Gold and silver prices today5
5/5

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇరుముడి’మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌...బేబీ నక్షత్ర ఏం చెప్పిందో తెలుసా?
photo 2

నలుపు చీరలో వితిక షేరు గ్లామర్ ఫోటోలు (ఫొటోలు)
photo 3

‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : హైటెక్స్‌లో హిమ్‌టెక్స్‌ ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

స్టన్నింగ్ లుక్‌లో అందాల తార పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Video

View all
Ramagiri Constable Mallikarjuna Mysterious Death 1
Video_icon

ఏపీ కానిస్టేబుల్ అనుమానాస్పద మృతి
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Massive Craze In Hyderabad 2
Video_icon

Watch Live: హైదరాబాద్ లో జగన్ జనసంద్రం
Indo Tibetan Border Police Perform Yoga At India-China Border 3
Video_icon

భారత సైన్యం దెబ్బ.. మంచు కొండల్లో చైనాకు దిమ్మతిరిగే షాక్!
Hollywood Actor Will Smith Joining To Allu Arjuns Raaka Movie 4
Video_icon

ఇది సార్ మా బ్రాండ్.. రాకాలో హాలీవుడ్ నటుడు..?
Young Women Lashes Out At Indian Army 5
Video_icon

ఐయామ్ Gen-Z అంటూ ఆర్మీ పై రెచ్చిపోయిన యువతీ
Advertisement
 