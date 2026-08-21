భారీగా పెరిగిన చక్కెర ధరలు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

దేశీయ మార్కెట్లో చక్కెర ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టారిఫ్ రేట్ కోటా (TRQ) విధానంలో 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చక్కెరను సుంకం లేకుండా దిగుమతి చేసుకునేందుకు అనుమతించింది. ఈ దిగుమతులకు 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు అనుమతి ఉంటుంది. దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత భారత్ మళ్లీ చక్కెర దిగుమతులకు ఈ స్థాయిలో అవకాశం కల్పించడం గమనార్హం.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) తాజాగా జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముడి చక్కెర దిగుమతి విధానాన్ని సవరించింది. ప్రస్తుతం ముడి చక్కెరపై ఉన్న సాధారణ దిగుమతి సుంకం 100 శాతం కాగా, ఈ ప్రత్యేక కోటా కింద మాత్రం సుంకం లేకుండా దిగుమతులు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సౌకర్యం ముడి చక్కెరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. తెల్ల చక్కెర లేదా శుద్ధి చేసిన చక్కెరకు సాధారణ సుంక విధానం కొనసాగుతుంది.
ధరలు భారీగా పెరగడంతో చర్యలు
దేశీయంగా చక్కెర ధరలు ఇటీవల అనూహ్యంగా పెరిగాయి. ఆగస్టు 18 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా సగటు రిటైల్ ధర కిలోకు రూ.52.30కి చేరింది. ఏడాది క్రితం ఇదే సమయంలో కిలో ధర రూ.46.34గా ఉండగా, ఇప్పుడు దాదాపు 13 శాతం పెరిగింది. ఎక్స్-మిల్ ధరలు కూడా క్వింటాల్కు రూ.5,400–5,500 స్థాయికి చేరాయి.
కొత్త చక్కెర సీజన్ అక్టోబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అంతకుముందు ప్రారంభ నిల్వలు తక్కువగా ఉండటం, చెరకు ఉత్పత్తిపై వాతావరణ ప్రభావం, పండుగల సమయంలో వినియోగం పెరిగే అవకాశం వంటి అంశాలు ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో దేశీయ చక్కెర ధరలు దాదాపు 40 శాతం వరకు పెరిగినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది.
బల్క్ వినియోగదారుల నిల్వలపైనా పరిమితి
దిగుమతులకు అనుమతి ఇవ్వడంతోపాటు ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మిఠాయి తయారీదారులు, శీతల పానీయాల సంస్థలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు, స్వీట్ మీట్ విక్రేతలు తదితర బల్క్ వినియోగదారులు 15 రోజులకు మించి చక్కెర నిల్వ ఉంచకుండా పరిమితి విధించింది. ఈ నిబంధన సెప్టెంబర్ 1 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. నెలకు 10 టన్నులకు పైగా చక్కెర వినియోగించే సంస్థలు ఈ నిబంధన పరిధిలోకి వస్తాయి.
దీని ఉద్దేశం ముందస్తుగా భారీగా నిల్వలు చేసుకోవడం, ఊహాజనిత కొనుగోళ్లు, కృత్రిమ కొరతను అడ్డుకోవడమే. పండుగ సీజన్లో గణేశ్ చతుర్థి, దసరా, దీపావళి కారణంగా చక్కెరకు డిమాండ్ సాధారణంగా పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సరఫరా వ్యవస్థపై ఒత్తిడి రాకుండా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది.
ఎవరు దిగుమతి చేసుకోవచ్చు?
10 లక్షల టన్నుల కోటా కేటాయింపునకు అర్హత కలిగిన చక్కెర మిల్లులు, రిఫైనరీల నుంచి ఆగస్టు 21–28 మధ్య దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. ముడి చక్కెరను తెల్ల లేదా శుద్ధి చేసిన చక్కెరగా మార్చేందుకు సొంతంగా పనిచేసే రిఫైనింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న సంస్థలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. అక్టోబర్ 15 నాటికి దిగుమతులు పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చే సంస్థలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
మార్కెట్పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
దిగుమతుల ద్వారా తక్షణంగా దేశీయ మార్కెట్లోకి అదనపు చక్కెర రావడంతో ధరలపై ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పోర్టు ఆధారిత రిఫైనరీలకు దిగుమతి చేసుకున్న ముడి చక్కెరను దేశీయ మార్కెట్లో విక్రయించే అవకాశం కల్పించడం వల్ల కొంత సరఫరా త్వరగా అందుబాటులోకి రావచ్చని అంచనా. అయితే బ్రెజిల్ వంటి దేశాల నుంచి వచ్చే దిగుమతులకు సముద్ర రవాణా సమయం పడటంతో మొత్తం 10 లక్షల టన్నుల ప్రభావం వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా, దేశంలో చక్కెర కొరత లేదని పరిశ్రమ వర్గాల సంస్థ ISMA పేర్కొంది. కొత్త సీజన్ చక్కెర మార్కెట్లోకి వచ్చే వరకు మిల్లుల వద్ద ఉన్న నిల్వలు దేశీయ అవసరాలను తీర్చగలవని తెలిపింది. అయితే ఇటీవల ధరల పెరుగుదలపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు ఊహాజనిత నిల్వలను నిరుత్సాహపరచడంతోపాటు పండుగ సీజన్లో సరఫరాను స్థిరంగా ఉంచే లక్ష్యంతో ఉన్నాయి.