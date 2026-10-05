జీఎస్టీ 2.0.. ఇక ‘నో అరెస్ట్’.. నో టెన్షన్!

దేశంలో పరోక్ష పన్నుల వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చిన వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) ఇప్పుడు జీఎస్టీ 2.0 రూపంలో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలను సరళతరం చేస్తూ కొన్ని మార్పులకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా పన్ను చెల్లింపుదారుల సౌలభ్యం, పారదర్శకతను పెంచడమే ఈ నూతన సంస్కరణల ప్రధాన ఉద్దేశం.
సమస్యలు తగ్గేలా..
జీఎస్టీ 2.0లో భాగంగా రీఫండ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటివరకు రీఫండ్ల కోసం నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఇకపై సాంకేతికతను జోడించి ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలో రీఫండ్లను వెంటనే విడుదల చేసేలా వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల మధ్యతరహా, చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి.
అంతేకాకుండా, ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్(ఐటీసీ) పరిధిని విస్తరించడం మరొక కీలక పరిణామం. వ్యాపార వ్యయాలను తగ్గించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మునుపటి నిబంధనలతో ఉన్న సందిగ్ధతలను తొలగిస్తూ ఐటీసీ ప్రయోజనాలను మరింత మంది వ్యాపారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం హర్షణీయం.
చిన్న వాటికి నో అరెస్ట్..
వీటన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పన్ను ఎగవేత లేదా చిన్నపాటి పొరపాట్లకు అరెస్టులు చేయకూడదనే నిర్ణయం వ్యాపార వర్గాల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. అనవసరమైన భయాందోళనలను తొలగించి పన్ను చెల్లింపుదారులు, అధికారుల మధ్య నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం లక్ష్యంగా 'నో అరెస్ట్' విధానాన్ని ప్రభుత్వం అమలులోకి తీసుకువస్తోంది. ఇది దేశంలో ‘ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’ను మెరుగుపరచడమే కాకుండా పన్నుల వసూలును మరింత హేతుబద్ధం చేస్తుంది.
మొత్తంగా, ఈ మార్పులు పన్ను ఎగవేతను అరికట్టడమే కాకుండా నిజాయితీగా పన్నులు చెల్లించే వారికి ఆసరాగా నిలుస్తాయని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. పారిశ్రామిక రంగానికి ఉత్సాహాన్నిచ్చే ఈ సంస్కరణలు భవిష్యత్తులో దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి బలమైన పునాదులు వేస్తాయని ఆశించవచ్చని చెబుతున్నారు.
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