స్టాక్‌ మార్కెట్‌ ఫ్లాట్‌.. ఐటీ షేర్లు ఇలా..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు శుక్రవారం ఫ్లాట్గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 12.65 పాయింట్లు లేదా 0.052 శాతం తగ్గి 24,219.20 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 56.94 పాయింట్లు లేదా 0.073 శాతం కరిగి 77,480.78 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.04 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.44 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఐటీ, నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ చాలా క్షీణించగా, నిఫ్టీ రియాల్టీ అధిగమించింది.
- అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.34
- బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 93.30 డాలర్లు
- యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.70 శాతానికి చేరాయి.
- గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.87 శాతం నష్టపోయింది.
- నాస్డాక్ 1.00 శాతం నష్టపోయింది.
Today Nifty position 20-08-2026(time: 9:32 am)
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)