 లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Rally Today Sensex Nifty Are Soaring | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Oct 5 2026 9:29 AM | Updated on Oct 5 2026 9:29 AM

Stock Market Rally Today Sensex Nifty Are Soaring

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 119 పాయింట్లు పెరిగి 22,548 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 451 పాయింట్లు ఎగబాకి 72,366 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.04

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 101.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.26 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.73 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.19 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 05-10-2026(time: 09:24 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రష్మిక రణబాలి లుక్‌.. అదిరిపోయిన స్టిల్స్(ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ భారత క్రికెటర్‌ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : దుర్గామాతకు జైకొడదాం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : సందడిగా దక్కన్‌ డెర్బీ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మృణాల్ ఠాకుర్.. చాక్లెట్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Houses Built Under Jagans Govt Credited To Babus Government 1
Video_icon

జగన్ హయాంలో కట్టిన ఇళ్లు.. బాబు సర్కార్ ఖాతాలోకి?
Copilot Hamam Al Hammami Copilot Shocking Comments 2
Video_icon

నేరాన్ని ఒప్పుకున్న కోపైలెట్... విమానాన్ని ఎలా కూల్చాలనుకున్నానంటే..
Bus Driver Caught Drunk Driving At Vishakapatnam 3
Video_icon

45 మంది ప్రాణాలతో చెలగాటం.. బస్సు డ్రైవర్ కు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్!

Woman Family Attacks On Ex-Lover In Vijayawada 4
Video_icon

పెళ్లయిందని తెలిసినా వేధింపులు.. మాజీ ప్రియుడిపై యువతి కుటుంబ సభ్యుల దాడి!
Vizianagaram YSRCP MLC Suresh Babu Slams Baddukonda Appala Naidu 5
Video_icon

జగన్ గురించి మాట్లాడేముందు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు
Advertisement
 