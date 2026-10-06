 రజినీకాంత్‌ ‘జైలర్‌2’ మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Rajinikanth JAILER 2 Movie HD Stills Gallery | Sakshi
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రజినీకాంత్‌ ‘జైలర్‌2’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Oct 6 2026 6:52 AM | Updated on Oct 6 2026 6:52 AM

Rajinikanth JAILER 2 Movie HD Stills Gallery1
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సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ హీరోగా నెల్సన్‌ దిలీప్‌కుమార్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జైలర్‌-2’. 2023లో విడుదలైన జైలర్‌కు సీక్వెల్‌గా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు.

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ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా దసరా కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్స్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

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ఈ నేపథ్యంలో మరో అప్‌డేట్‌తో అభిమానులను ఉత్సాహపరించింది చిత్రబృందం. ఈసినిమా నుంచి ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది.

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ఈ సినిమాకి అనిరుధ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

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ఈ సినిమాలో ఎస్‌జే సూర్య, విద్యా బాలన్, హృతిక్‌ రోషన్, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, మిర్నా మీనన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

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