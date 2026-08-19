 బంగారం షాపింగ్ చేసేవారికి రిలీఫ్! పడిన ధర.. | Gold Silver Price Drops Today Check Latest Rates Hyderabad Delhi Mumbai | Sakshi
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బంగారం షాపింగ్ చేసేవారికి రిలీఫ్! పడిన ధర..

Aug 19 2026 10:17 AM | Updated on Aug 19 2026 10:17 AM

Gold Silver Price Drops Today Check Latest Rates Hyderabad Delhi Mumbai

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,42,050--రూ.850 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,970--రూ.920 తగ్గింపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,42,050--రూ.850 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,970--రూ.920 తగ్గింపు

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో..

22 క్యారెట్స్--రూ.1,42,200--రూ.850 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,55,120--రూ.920 తగ్గింపు

ముంబై, బెంగళూరులో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,42,050--రూ.850 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,54,970--రూ.920 తగ్గింపు

హైదరాబాద్‌లో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,50,000. రూ.5000 తగ్గింపు

ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,45,000. రూ.5000 తగ్గింపు

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. కచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

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