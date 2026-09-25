అందుకే.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయ్!

బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతం కొంత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ఈ వారం ఇప్పటి వరకు పసిడి రేటు దాదాపు 1.7 శాతం తగ్గింది. అయితే.. శుక్రవారం మాత్రం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.6 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,304.71 డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 1 శాతం పెరిగి 4,340 డాలర్లకు చేరాయి. ఈ కథనంలో.. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటనే విషయం తెలుసుకుందాం.
వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం
బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం.. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడంతో.. పెట్టుబడిదారులు బాండ్లు వంటి వడ్డీ వచ్చే పెట్టుబడుల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే.. బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ రాదు. కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, వడ్డీ వచ్చే ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో బంగారం ధరల్లో మార్పులు సంభవిస్తాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయనే వార్తలతో చమురు ధరలు కొంత తగ్గాయి. సాధారణంగా ప్రపంచంలో యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు లేదా ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు ప్రజలు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. పరిస్థితులు కొంత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తే.. బంగారంపై ఆ డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఫెడ్ నిర్ణయాలపై మార్కెట్ దృష్టి
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇటీవల 0.25 శాతం వడ్డీ రేటు పెంచింది. భవిష్యత్తులో కూడా వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. దీంతో బంగారం ధరలు మరింత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే.. వడ్డీ రేట్లు మాత్రమే బంగారం ధరను నిర్ణయించవు. డాలర్ విలువ, చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి.
డాలర్, చమురు ధరలు
డాలర్ విలువ కొంత తగ్గడం కూడా బంగారం ధరల పతనానికి కారణం అవుతోంది. డాలర్ బలహీనపడితే.. ఇతర దేశాల కరెన్సీల్లో బంగారం కొనుగోలు చేయడం కొంత సులభమవుతుంది. అలాగే.. చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల కూడా మార్కెట్లో పరిస్థితులు కొంత మారుతాయి. అయితే భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగితే.. పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ బంగారం వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
రాబోయే రోజుల్లో.. బంగారం ధర ఎలా ఉంటుందని ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ విలువ, చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు వంటి అనేక అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు బంగారంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నప్పటికీ, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి కొనసాగితే బంగారానికి మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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