 అందుకే.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయ్! | Gold Rate Down for Weekly Loss Here What to Expect | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుకే.. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయ్!

Sep 25 2026 8:27 PM | Updated on Sep 25 2026 9:15 PM

Gold Rate Down for Weekly Loss Here What to Expect

బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతం కొంత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ఈ వారం ఇప్పటి వరకు పసిడి రేటు దాదాపు 1.7 శాతం తగ్గింది. అయితే.. శుక్రవారం మాత్రం అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.6 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,304.71 డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 1 శాతం పెరిగి 4,340 డాలర్లకు చేరాయి. ఈ కథనంలో.. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటనే విషయం తెలుసుకుందాం.

వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం
బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం.. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడంతో.. పెట్టుబడిదారులు బాండ్లు వంటి వడ్డీ వచ్చే పెట్టుబడుల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే.. బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ రాదు. కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, వడ్డీ వచ్చే ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి  ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో బంగారం ధరల్లో మార్పులు సంభవిస్తాయి.

అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయనే వార్తలతో చమురు ధరలు కొంత తగ్గాయి. సాధారణంగా ప్రపంచంలో యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు లేదా ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు ప్రజలు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. పరిస్థితులు కొంత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తే.. బంగారంపై ఆ డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

ఫెడ్ నిర్ణయాలపై మార్కెట్ దృష్టి
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇటీవల 0.25 శాతం వడ్డీ రేటు పెంచింది. భవిష్యత్తులో కూడా వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. దీంతో బంగారం ధరలు మరింత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే.. వడ్డీ రేట్లు మాత్రమే బంగారం ధరను నిర్ణయించవు. డాలర్ విలువ, చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి.

డాలర్, చమురు ధరలు
డాలర్ విలువ కొంత తగ్గడం కూడా బంగారం ధరల పతనానికి కారణం అవుతోంది. డాలర్ బలహీనపడితే.. ఇతర దేశాల కరెన్సీల్లో బంగారం కొనుగోలు చేయడం కొంత సులభమవుతుంది. అలాగే.. చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల కూడా మార్కెట్‌లో పరిస్థితులు కొంత మారుతాయి. అయితే భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగితే.. పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ బంగారం వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.

రాబోయే రోజుల్లో.. బంగారం ధర ఎలా ఉంటుందని ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ విలువ, చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు వంటి అనేక అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు బంగారంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నప్పటికీ, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి కొనసాగితే బంగారానికి మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ చేస్తున్నారా.. ఈ కొత్త రూల్స్‌ తెలుసా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి నిమజ్జనం దృశ్యాలు..(ఫొటోలు)
photo 4

'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Warning to AP Police Overaction in YSRCP Protest On Mega DSC 1
Video_icon

ఇప్పుడు చంద్రబాబు మాట విని తప్పు చేస్తున్నారు రేపు మీ పరిస్థితి తలుచుకుంటేనే...
Perni Nani Serious Comments On CP Rajashekar 2
Video_icon

ఒంటి మీద ఖాకీ చొక్కా ఉంటే ఏదైనా చేస్తావా..?నీకు ఎవరు అంత ధైర్యం ఇచ్చింది
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Over Senior NTR Issue 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద మనిషి పై అలాంటి నిందలు వేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
Bhadradri Kothagudem Dist Viral Video 4
Video_icon

అక్రమ సంబంధం చిచ్చు.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కొట్టుకున్న ఇరు వర్గాలు
Ponnavolu Sudhakar Reddy Strong Counter to Nara Lokesh Yuvagalam Team 5
Video_icon

ఇదేనా లోకేష్ మీకు నేర్పిన సంస్కారం.. యువగళం టీమ్ వార్నింగ్
Advertisement
 