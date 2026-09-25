 బలపడిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే.. | Gold Rate Rebound, Silver Prices Calm: Today Gold And Silver Prices | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బలపడిన బంగారం ధరలు.. తులం ఎంతంటే..

Sep 25 2026 10:40 AM | Updated on Sep 25 2026 11:18 AM

Gold Rate Rebound, Silver Prices Calm: Today Gold And Silver Prices

దేశంలో బంగారం ధరలు బలపడ్డాయి. గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న పసిడి ధరలు క్రితం రోజున భారీగా క్షీణించగా నేడు మళ్లీ పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వెండి ధరలు మాత్రం ఎటువంటి మార్పు లేకుండా నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Gold Silver Rates today1
1/6

Gold Silver Rates today2
2/6

Gold Silver Rates today3
3/6

Gold and Silver rates4
4/6

Gold and Silver rates5
5/6

Gold and Silver rates6
6/6

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. కనువిందు చేసే దృశ్యాలు
photo 2

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)
photo 4

వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలం (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం (ఫొటోలు)

Video

View all
BRS Focusing On Khairatabad By-Elections 1
Video_icon

ఖైరతాబాద్ టిక్కెట్ ఎవరికో..?
YV Subba Reddy Pays Tribute To Kakumanu Rajasekhar 2
Video_icon

కాకుమాను రాజశేఖర్ కు YSRCP నేతలు సంతాపం
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Starts 3
Video_icon

కదిలిన బడా గణేశ్
Man Damages Cars Windshield To Save Rs 100 On A Toll-Gate 4
Video_icon

పాపం తమ్ముడు.. కారు అద్దం పగలకొట్టుకున్నాడు
Pulivarthi Nani Followers Warning To Police In Police Station 5
Video_icon

చంద్రబాబుకైనా చెప్పుకో.. పోలీస్ స్టేషన్ లో పులివర్తి నాని అనుచరుల రౌడీయిజం
Advertisement
 