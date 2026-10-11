అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు (Gold Price) భారీ ఒడుదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో రికార్డు స్థాయులకు చేరిన పసిడి, ఆ తర్వాత గణనీయంగా తగ్గి పెట్టుబడిదారులను అయోమయంలో పడేస్తోంది. అయితే, అక్టోబర్ 10న బంగారం ధర ఔన్స్కు సుమారు 4,194 డాలర్లకు చేరి కొంత కోలుకుంది. అంతకుముందు అమెరికా డాలర్ బలపడటం, బాండ్లపై రాబడులు పెరగడంతో పసిడి ధరలు ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. మరి ఈ సమయంలో బంగారం కొనడం సరైన నిర్ణయమేనా? ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? లేక దీర్ఘకాలంలో మళ్లీ పుంజుకుంటాయా?
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణాలేంటి?
అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు పెరగడం బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్న ప్రధాన అంశాల్లో ఒకటి. బంగారంపై పెట్టుబడి పెడితే వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం రాదు. అదే సమయంలో అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్లపై రాబడులు ఆకర్షణీయంగా ఉంటే, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు బంగారానికి బదులుగా వాటివైపు మొగ్గుచూపుతారు. దీంతో పసిడికి పెట్టుబడి డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
అమెరికా డాలర్ బలపడటం కూడా బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు డాలర్లలో నిర్ణయిస్తారు. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. ఇది డిమాండ్పై ఒత్తిడి పెంచవచ్చు. మరోవైపు, ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటుందనే ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం అధిక స్థాయిలో కొనసాగించవచ్చనే అంచనాలు కూడా పసిడిపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
రాయిటర్స్ అక్టోబర్ 7 నాటి నివేదిక ప్రకారం, బంగారం ధరలు ఆ రోజు ఔన్స్కు 4,113.89 డాలర్లకు పడిపోయి రెండు నెలల కనిష్ఠ స్థాయిని తాకాయి. అయితే, అక్టోబర్ 9న డాలర్ బలహీనపడటం, బాండ్ల రాబడుల్లో మార్పులు, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోళ్లు జరగడంతో స్పాట్ గోల్డ్ 4,194 డాలర్ల స్థాయికి కోలుకుంది. అంటే మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడితో పాటు, తక్కువ ధరల వద్ద కొనుగోళ్ల ఆసక్తి కూడా కొనసాగుతోంది.
జనవరి గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి ఎంత తగ్గింది?
ఈ ఏడాది జనవరి 29న బంగారం ఔన్స్కు సుమారు 5,595 డాలర్ల గరిష్ఠ స్థాయిని తాకిందనే అంచనాతో పోలిస్తే, అక్టోబర్ 10 నాటికి ధర సుమారు 25 శాతం దిగువకు వచ్చింది. అయితే, అంతర్జాతీయ స్పాట్ ధరల్లో మార్పులు, భారతీయ మార్కెట్లో 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో మార్పులు ఒకే విధంగా ఉండవు. రూపాయి మారకం విలువ, దిగుమతి సుంకాలు, పన్నులు, స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులు కూడా దేశీయ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
2026 చివరికి బంగారం ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు దీర్ఘకాలికంగా బంగారంపై ఆశావాద దృక్పథాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, వాటి అంచనాల్లోనూ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
జేపీ మోర్గాన్ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ గత జూన్ నెలలో విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం, 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో బంగారం సగటు ధర ఔన్స్కు 6,000 డాలర్లకు చేరవచ్చని భావిస్తోంది. 2027 చివరి నాటికి ధర 6,300 డాలర్ల స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అయితే, అంతకుముందు ఫిబ్రవరిలో 2026 చివరి త్రైమాసికానికి 6,300 డాలర్ల అంచనాను ఇచ్చింది. అంటే, ప్రస్తుత అంచనాను 300 డాలర్లు తగ్గించింది.
ఈ మార్పు గమనించాల్సిన విషయం. దీర్ఘకాలంలో ధరలు పెరగవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, సమీప కాలంలో మార్కెట్ పరిస్థితులపై అనిశ్చితి ఉందని ఇది సూచిస్తోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, డాలర్ బలం, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు బంగారం తదుపరి కదలికను నిర్ణయించడంలో కీలకం కానున్నాయి.
ఇప్పుడే బంగారం కొనాలా? వేచి చూడాలా?
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ అవసరాలు, పెట్టుబడి వ్యవధిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు: బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్నవారు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని పెట్టకుండా, దశలవారీగా కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని పరిశీలించవచ్చు. అయితే, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, నష్టాన్ని భరించే సామర్థ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
తక్కువ కాలంలో లాభాలు ఆశించేవారు: ధరలు తగ్గాయని మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం ప్రమాదకరం. డాలర్, అమెరికా బాండ్ రాబడులు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు వంటి అంశాలను గమనించాలి.
ఇప్పటికే బంగారం కలిగినవారు: ధరలు పడిపోయాయనే భయంతో వెంటనే విక్రయించకుండా, పెట్టుబడి లక్ష్యం, బంగారంలో ఉన్న మొత్తం వాటా, నగదు అవసరాలను సమీక్షించుకోవాలి.
ఆభరణాలు కొనేవారు: పండుగలు లేదా పెళ్లిళ్ల కోసం కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటే, రోజువారీ ధరలతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు, వృథా, హాల్మార్కింగ్ వివరాలను కూడా పోల్చుకోవాలి.
మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందా?
ఉంది. అమెరికా డాలర్ మరింత బలపడితే, బాండ్ రాబడులు పెరిగితే లేదా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువకాలం అధిక స్థాయిలో కొనసాగితే బంగారంపై ఒత్తిడి మరింత పెరగవచ్చు. మరోవైపు, డాలర్ బలహీనపడటం, వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు పెరగడం, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవడం వంటివి ధరలకు మద్దతునివ్వవచ్చు.
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