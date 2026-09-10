 కొత్త ఫొటోకు.. పాత లుక్: ChatGPTతో ఇలా.. | Give Your Photo an 80s Vintage Look Here is How to Do It With ChatGPT | Sakshi
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కొత్త ఫొటోకు.. పాత లుక్: ChatGPTతో ఇలా..

Sep 10 2026 3:04 PM | Updated on Sep 10 2026 3:23 PM

Give Your Photo an 80s Vintage Look Here is How to Do It With ChatGPT

సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త ట్రెండ్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. వాటిలో కొన్ని ట్రెండ్స్ కొద్దిరోజుల్లోనే మాయమైపోతాయి. మరికొన్ని మాత్రం నెటిజన్లను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి ట్రెండ్స్‌లో ఒకటి 1980ల ఏఐ ఫొటో ట్రెండ్. ఈ ట్రెండ్‌లో ఇప్పటి యువత తమ ఫొటోలను 1980ల కాలం నాటి వింటేజ్ ఫొటోలుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడివే నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

1980ల కాలం అంటే ఓ ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్, హెయిర్‌స్టైల్స్, రంగురంగుల దుస్తులు, పెద్ద ఆభరణాలు, సాఫ్ట్ లైటింగ్, ఫిల్మ్ కెమెరా ఫొటోలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏఐ సహాయంతో మన ఫొటోలను కూడా అదే కాలానికి చెందినవిగా మార్చుకోవచ్చు. దీంతో మనం అప్పటి కాలంలో ఎలా కనిపించేవాళ్లమో ఊహించుకోవచ్చు.

సాధారణంగా వింటేజ్ ఫిల్టర్లు ఫొటోలోని రంగులు, కాంట్రాస్ట్ లేదా లైటింగ్‌ను మాత్రమే మారుస్తాయి. కానీ.. ఏఐ వింటేజ్ ట్రెండ్‌లో మాత్రం ఊహించినదాని కంటే ఎక్కువ మార్పులు చేస్తుంది. ఫోటోలను అందంగా రూపొందిస్తోంది.

ఇక్కడ చెప్పుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే.. మన ముఖాన్ని వీలైనంత వరకు అలాగే ఉంచి, ఆ కాలానికి సరిపోయే హెయిర్‌స్టైల్, దుస్తులు, ఆభరణాలు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్, లైటింగ్‌ను మారుస్తుందన్నమాట. ఫొటోకు పాతకాలపు ఫిల్మ్ కెమెరా లుక్, గ్రెయిన్, కలర్ టోన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి సరైన ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడం చాలా అవసరం.

చాట్‌జీపీటీలో 1980ల ఫొటో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

➤ముందుగా మీ మొబైల్‌లో చాట్‌జీపీటీ ఓపెన్ చేయండి.
➤కొత్త చాట్‌ను ప్రారంభించి, మీకు నచ్చిన మంచి క్వాలిటీ ఫొటోను అప్‌లోడ్ చేయండి.
➤ఆ తర్వాత, మీ ఫొటోను 1980ల కాలంలో తీసిన ఫొటోలాగా మార్చమని చాట్‌జీపీటీని అడగండి.
➤ఫొటో ఎలా ఉండాలో స్పష్టంగా చెప్పండి. 
ఉదాహరణకు
1980ల నాటి హెయిర్‌స్టైల్
అప్పటి కాలానికి సరిపోయే రంగురంగుల దుస్తులు
వింటేజ్ ఆభరణాలు
పాతకాలపు బ్యాక్‌గ్రౌండ్
సాఫ్ట్ లైటింగ్
పాత ఫిల్మ్ కెమెరా లాంటి ఫిల్మ్ గ్రెయిన్, టెక్స్చర్

➤మీకు కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌ను కూడా చెప్పవచ్చు. 
ఉదాహరణకు
పాత బాలీవుడ్ స్టూడియో పోర్ట్రెయిట్
పాతకాలపు ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ ఫొటో
కాలేజ్ ఫొటో
వింటేజ్ మ్యాగజైన్ షూట్
మొదట వచ్చిన ఫొటో మీకు నచ్చకపోతే, మళ్లీ సూచనలు ఇచ్చి హెయిర్‌స్టైల్, దుస్తులు, లైటింగ్ లేదా ఫిల్మ్ టెక్స్చర్‌లో మార్పులు చేయమని అడగవచ్చు. ఇలా మీకు నచ్చిన విధంగా మీ ఫోటోను రెడీ చేసుకోవచ్చు.

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