 ఐఫోన్‌ ధరలు.. ఈ దేశాల్లో కాస్త చౌక! | New iPhones Cheapest In These Countries | Sakshi
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ఐఫోన్‌ ధరలు.. ఈ దేశాల్లో కాస్త చౌక!

Sep 10 2026 12:05 PM | Updated on Sep 10 2026 12:25 PM

New iPhones Cheapest In These Countries

ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాపిల్‌ సంస్థకు చెందిన ఐఫోన్‌లకు ఉన్న క్రేజ్‌ అంతా ఇంతా కాదు.. ఇందులో కొత్త మోడల్‌లు వస్తున్నాయంటే ఐఫోన్‌ ప్రియుల్లో  పండుగ వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే వీటి ధరలు మాత్రం చాలా అధికంగా ఉంటాయి. కానీ భారత్‌తో పోలిస్తే కొన్ని ఇతర దేశాల్లో వీటి ఖరీదు కాస్త తక్కువే..

యాపిల్‌ కొత్త ఐఫోన్‌ 18 ప్రో, ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌తో పాటు సంస్థ తొలిసారిగా ఫోల్డబుల్‌ ఐఫోన్‌ డ్యుయోను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. సెప్టెంబర్‌ 9న జరిగిన ప్రత్యేక ఈవెంట్‌లో ఈ మోడళ్లను ఆవిష్కరించింది. ఐఫోన్‌ 18 ప్రో సిరీస్‌కు సెప్టెంబర్‌ 12 నుంచి ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం కాగా, సెప్టెంబర్‌ 18 నుంచి విక్రయాలు మొదలవుతాయి. ఐఫోన్‌ డ్యుయోకు మాత్రం అక్టోబర్‌ 16 నుంచి ప్రీ-ఆర్డర్లు, అక్టోబర్‌ 23 నుంచి విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

భారత్‌లో ఎంత?

భారత్‌లో ఐఫోన్‌ 18 ప్రో 256GB వేరియంట్‌ ధర రూ.1,64,900 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ 256GB ధర రూ.1,79,900గా ఉంది. రెండు మోడళ్లలోనూ 256GB, 512GB, 1TB, 2TB స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. టాప్‌ 2TB వేరియంట్‌ ధర 18 ప్రోలో రూ.3,29,900 కాగా, 18 ప్రో మ్యాక్స్‌లోనూ రూ.3,29,900 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.

ఇక యాపిల్‌ తొలిసారిగా తీసుకొచ్చిన ఫోల్డబుల్‌ ఫోన్‌ ఐఫోన్‌ డ్యుయో 256GB ధర భారత్‌లో రూ.2,99,900. ఇందులో 7.6 అంగుళాల ఫోల్డింగ్‌ డిస్‌ప్లే, బయట 5.4 అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంటాయి. A20 ప్రో చిప్‌తో వస్తున్న ఈ ఫోన్‌ను స్టార్‌ వైట్‌, నైట్‌ స్కై రంగుల్లో విడుదల చేసింది.

అమెరికాలోనే తక్కువ ధర

దేశాల వారీగా ప్రారంభ ధరలను పోల్చితే అమెరికాలో ఐఫోన్‌ 18 ప్రో ధర అత్యంత తక్కువగా కనిపిస్తోంది. అక్కడ 256GB ఐఫోన్‌ 18 ప్రో ధర 1,199 డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.1.14 లక్షలు. ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ ప్రారంభ ధర 1,299 డాలర్లు అంటే సుమారు రూ.1.23 లక్షలు. అయితే అమెరికా ధరలకు స్థానిక పన్నులు విడిగా వర్తించవచ్చు.

జపాన్‌లోనూ భారత్‌ కంటే తక్కువ

జపాన్‌లో ఐఫోన్‌ 18 ప్రో 256GB ధర 2,19,800 యెన్లు, ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ 256GB ధర 2,39,800 యెన్లుగా యాపిల్‌ ప్రకటించింది. ప్రస్తుత మారకపు విలువల ఆధారంగా చూస్తే ఇవి భారత్‌లోని ధరల కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జపాన్‌ ధరల్లో వినియోగ పన్ను కూడా చేర్చి ఉంటుంది.

జర్మనీ, యూకేలో..

జర్మనీలో ఐఫోన్‌ 18 ప్రో 256GB ధర 1,449 యూరోలు. యూరోను రూపాయల్లోకి మార్చితే ఇది సుమారు రూ.1.60 లక్షల పరిధిలో ఉంటుంది. కాబట్టి భారత్‌తో పోలిస్తే కొంత తక్కువే అయినప్పటికీ అమెరికా, జపాన్‌ స్థాయిలో చౌక కాదు.

యూకేలో ఐఫోన్‌ 18 ప్రో ధర 1,199 బ్రిటిష్ పౌండ్ల నుంచి, ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ ధర 1,299 బ్రిటిష్ పౌండ్ల నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. రూపాయి మారకపు విలువను బట్టి చూస్తే ఇవి భారత్‌ ధరలకు సమీపంగా లేదా కొంత తక్కువగా ఉంటాయి.

యూఏఈలోనూ తక్కువే..

యూఏఈలో (UAE) ఐఫోన్‌ 18 ప్రో 256GB ధర 5,099 దిర్హామ్‌ల నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. ఐఫోన్‌ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌ ప్రారంభ ధర కూడా భారత్‌తో పోలిస్తే ఆకర్షణీయంగా ఉంది. అందువల్ల విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయులు ఐఫోన్‌ కొనుగోలు విషయంలో యూఏఈ, జపాన్‌, అమెరికా వంటి మార్కెట్లను కూడా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.

డ్యుయోలోనూ భారీ ధర వ్యత్యాసం

ఫోల్డబుల్‌ ఐఫోన్‌ డ్యుయో అమెరికాలో 1,999 డాలర్ల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. భారత్‌లో అదే మోడల్‌ 256GB ధర రూ.2,99,900. జపాన్‌లో 256GB డ్యుయో ధర 3,64,800 యెన్లు, యూఏఈలో 8,499 దిర్హామ్‌లుగా ఉంది. అంటే డ్యుయో విషయంలోనూ దేశాన్ని బట్టి ధరలో గణనీయమైన తేడా కనిపిస్తోంది.

అయితే విదేశాల్లో ఐఫోన్‌ ధర తక్కువగా ఉందని వెంటనే అక్కడే కొనడం మంచిదని చెప్పలేం. మారకపు రేటుతో పాటు స్థానిక పన్నులు, కస్టమ్స్‌ నిబంధనలు, వారంటీ/సర్వీస్‌ నిబంధనలు, eSIM లేదా ఇతర ప్రాంతీయ పరిమితులు కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా అమెరికా ధరలకు రాష్ట్రాన్ని బట్టి సేల్స్‌ ట్యాక్స్‌ అదనంగా ఉండొచ్చు.

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