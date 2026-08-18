 హైరింగ్‌ పండుగ! | Festive season to generate 2. 7Lakhs temporary, gig jobs in India | Sakshi
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హైరింగ్‌ పండుగ!

Aug 18 2026 5:43 AM | Updated on Aug 18 2026 5:43 AM

Festive season to generate 2. 7Lakhs temporary, gig jobs in India

ఈకామర్స్, క్విక్‌ కామర్స్, లాజిస్టిక్స్‌లో జోరుగా తాత్కాలిక నియామకాలు

2.7 లక్షల గిగ్‌ వర్కర్లకు డిమాండ్‌  

గత ఏడాదికన్నా 15 శాతం అధికం 

టాలెంట్‌ కంపెనీ అడెకో నివేదిక

ముంబై: ఈ పండుగ సీజన్‌లో తాత్కాలిక సిబ్బంది రిక్రూట్‌మెంట్‌కి డిమాండ్‌ జోరుగా ఉండనుంది. ఈసారి వ్యాపార సంస్థలు దాదాపు 2.5–2.7 లక్షల పైచిలుకు నియామకాలు చేపట్టనున్నాయని అంచనా. ప్రధానంగా ఈ–కామర్స్, లాజిస్టిక్స్, క్విక్‌ కామర్స్, రిటైల్‌తో పాటు బీఎఫ్‌ఎస్‌ఐ (బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, బీమా) తదితర రంగాల సంస్థలు భారీగా రిక్రూట్‌మెంట్‌ చేపట్టనున్నాయి.

 టాలెంట్‌ కంపెనీ అడెకో ఇండియా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ అంశాలు వెల్లడయ్యాయి. దీని ప్రకారం గతేడాది పండుగ సీజన్‌లో సుమారు 2.16 లక్షల తాత్కాలిక సిబ్బంది నియామకాలు జరగ్గా ఈ ఏడాది హైరింగ్‌ 15–20 శాతం మేర పెరగనుంది.

 ‘అంతర్జాతీయంగా వ్యాపార పరిస్థితులు అత్యంత సంక్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ ఈసారి పండుగ సీజన్‌లో నియామకాలు చేపట్టడంపై వ్యాపార సంస్థలు ఆసక్తిగా ఉన్నాయి. దేశీయంగా వినియోగం పెరుగుతుండటమనేది రిటైల్, ఈ–కామర్స్, లాజిస్టిక్స్, వినియోగదారులను ప్రత్యక్షంగా కలవాల్సిన అవసరం ఉండే సంస్థల్లో నియామకాలకు డిమాండ్‌ నెలకొంది. 

భౌగోళిక, రాజకీయ పరిణామాలు, ఇంధన ధరలు పెను మార్పులకు లోనవుతుండటం, వ్యాపారపరంగా అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న పరిస్థితులు, ఎగుమతుల ఆధారిత పరిశ్రమల్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతుండటంలాంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాపార సంస్థలు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నాయి‘ అని అడెకో ఇండియా డైరెక్టర్‌ దీపేష్‌ గుప్తా తెలిపారు. 100కు పైగా క్లయింట్ల నుంచి సేకరించిన వివరాలతో పాటు మార్కెట్‌ అధ్యయన నివేదికల ఆధారంగా అడెకో ఇండియా ఈ నివేదికను రూపొందించింది.  

నివేదికలో మరిన్ని విశేషాలు.. 
→ ఈసారి నియామకాల డిమాండ్‌లో దాదాపు 45 శాతం వాటా లక్నో, జైపూర్, కోయంబత్తూర్‌లాంటి ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాల నుంచి ఉండనుంది. ఆయా మార్కెట్లలో వినియోగం పెరుగుతుండటం, ఈ–కామర్స్‌ విస్తరిస్తుండటం, సంఘటిత రిటైల్‌ రంగం వృద్ధి చెందుతుండటం మొదలైన అంశాలు ఇందుకు కారణంగా నిలవనున్నాయి.  

→ ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు, ఢిల్లీ–ఎన్‌సీఆర్‌లాంటి ప్రథమ శ్రేణి నగరాల్లో సిబ్బంది కొరత అత్యధికంగా 30 శాతం మేర ఉంటోంది. సిబ్బంది వేగంగా మారిపోతుండటం, గిగ్‌ వర్క్‌ వైపు మొగ్గు చూపుతుండటం మొదలైన విషయాల వల్ల నియామకాలు చేపట్టడంలోనూ, ఉన్న ఉద్యోగులు వెళ్లిపోకుండా అట్టే పెట్టుకోవడంలోనూ సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి.  

→ తాత్కాలిక సిబ్బంది వేతనాలు మెట్రో మార్కెట్లలో 12–15%, ద్వితీయ..తృతీయ శ్రేణి ప్రాంతాల్లో 8–10% మేర పెరగనున్నాయి.  

→ కొత్త కేటగిరీల్లో కాకుండా కీలకమైన కార్యకలాపాల నిర్వహణ విధులను నిర్వహించే సిబ్బందికి డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉండనుంది. ఇన్‌–స్టోర్, బీఎఫ్‌ఎస్‌ఐ ఆధారిత హైరింగ్‌ విషయంలో రిటైల్‌ సేల్స్‌ అసోసియేట్స్, కస్టమర్‌ సపోర్ట్‌ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఫీల్డ్‌ సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్స్‌ మొదలైన కొలువులు కీలకంగా ఉంటున్నాయి. అత్యంత వేగంగా ఆర్డర్లను డెలివరీ చేయడం, కస్టమర్లకు మరింత మెరుగైన అనుభూతిని కలి్పంచడంపై కంపెనీలు ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతుండటం ఇందుకు కారణం. 

→ ఒకే భాషకు పరిమితం కాకుండా పలు భాషలు వచి్చన వారిని తీసుకోవడానికి కంపెనీలు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి. తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మరాఠీ, హిందీ, ఇంగ్లిష్‌ తదితర భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగి, డిజిటల్‌ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండి, కస్టమర్లతో సంభాíÙంచగలిగి, కార్యకలాపాల నిర్వహణ సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్న వారికి పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమను తాము మల్చుకోగలగడం, పటిష్టమైన కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాలుండటం రిటైల్, లాజిస్టిక్స్, బీఎఫ్‌ఎస్‌ఐ, ఈ–కామర్స్‌లో కొలువులను దక్కించుకునేందుకు అదనపు అర్హతలుగా ఉంటున్నాయి.  

→ సీజనల్‌గా తీసుకునే వారిలో దాదాపు 25% మంది క్రమంగా దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగ విధుల్లోకి మారుతున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే దేశీయంగా సంఘటిత రంగ ఉద్యోగాలను దక్కించుకోవాలంటే పండుగ సీజన్‌ నియామకాలు 
ఎంట్రీ పాయింట్‌గా ఉంటున్నాయి.  

→ నియామకాల అవకాశాలు భారీగానే కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతిభావంతుల లభ్యత పెను సవాలుగా ఉంటోంది. పండుగ సీజన్‌లో ఫ్రంట్‌లైన్, కార్యకలాపాల నిర్వహణ కొలువులకు సంబంధించి దాదాపు 80 శాతం సంస్థలకు సరైన అభ్యర్ధులు దొరకడం లేదు. కీలకమైన ప్రస్తుత తరుణంలో డిమాండ్‌–సరఫరా మధ్య 10–15% మేర వ్యత్యాసం ఉండవచ్చని అడెకో అంచనా వేస్తోంది. 

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