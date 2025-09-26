 రూ.500 లోపు రీచార్జ్‌.. 72 రోజులు అన్‌లిమిటెడ్‌! | BSNL Rs 485 recharge plan Benefits data limit validity | Sakshi
రూ.500 లోపు రీచార్జ్‌.. 72 రోజులు అన్‌లిమిటెడ్‌!

Sep 26 2025 3:10 PM | Updated on Sep 26 2025 3:32 PM

BSNL Rs 485 recharge plan Benefits data limit validity

ప్రైవేట్టెలికం సంస్థలు టారిఫ్లు పెంచిన క్రమంలో వినియోగదారులు చౌక రీచార్జ్ప్లాన్ కోసం చూస్తున్నారు. నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ టెలికం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) తక్కువ ఖర్చుతో దీర్ఘకాలిక వ్యాలిడిటీని ఇచ్చే కొత్త ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ను ప్రవేశపెట్టింది.

బీఎస్ఎన్ఎల్కొత్త ప్రీపెయిడ్రీచార్జ్ప్లాన్ధర రూ .485. ఈ ప్లాన్ లో రోజూ హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బీఎస్ఎన్ఎల్ఇటీవల ఇలాంటి ప్రయోజనాలతోనే రూ .199 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ను ప్రకటించింది. ఇది మంత్లీ ప్లాన్కాగా తాజా రూ.485 ప్లాన్(Recharge plan) దాదాపు రెండున్నర నెలల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది

రూ.485 ప్లాన్‌ ప్రయోజనాలు

బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.485 ప్లాన్లో 2 జీబీ రోజువారీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్ లు, 72 రోజుల వాలిడిటీతో లభిస్తాయి. అంటే యూజర్లు మొత్తం 144 జీబీ డేటాను పొందుతారు. ఇది బ్రౌజింగ్, సోషల్ మీడియా, వీడియో కాల్స్ లేదా లైట్ స్ట్రీమింగ్ కు సరిపోతుంది. వర్క్ లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్కోసం మొబైల్ డేటాపై ఆధారపడే వారికి, రూ .500 కంటే తక్కువ ధర పరిధిలో ఇది ఉత్తమ ప్లాన్. అంతే కాకుండా బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారిక వెబ్ సైట్ లేదా బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేస్తే 2 శాతం తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.

