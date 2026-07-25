కొత్తగా పెళ్లయ్యిందా? తొలి ఏడాదిలో చేయాల్సింది ఇదే..

నూతనంగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన జంటలకు తొలి ఏడాది ఎంతో మనోహరంగా, అదే సమయంలో బాధ్యతాయుతంగా సాగుతుంది. కొత్త జీవితాన్ని పంచుకుంటున్నప్పుడు భావోద్వేగ అనుబంధంతో పాటు ఆర్థిక సమీకరణాలను చక్కదిద్దుకోవడం చాలా ముఖ్యం. భార్యాభర్తల మధ్య ఆర్థిక పారదర్శకత లోపిస్తే భవిష్యత్తులో అనవసర మనస్పర్ధలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తొలి ఏడాదిలోనే తీసుకునే ఐదు కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు దంపతుల జీవితానికి బలమైన, సురక్షితమైన పునాది వేస్తాయని చెబుతున్నారు.
పారదర్శక సంభాషణ.. ఉమ్మడి బడ్జెట్
ముందుగా ఇద్దరి ఆదాయాలు, ఉన్న రుణాలు, వ్యక్తిగత ఆర్థిక లక్ష్యాలపై ఒకరికొకరు స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. నెలవారీ నిత్యావసర ఖర్చులు, పొదుపు కోసం స్పష్టమైన బడ్జెట్ను తయారు చేసుకోవాలి. ఉమ్మడి గృహ ఖర్చుల కోసం ఒక జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛాయుత ఖర్చుల కోసం ప్రత్యేక ఖాతాలను నిర్వహించడం ఉత్తమం.
అత్యవసర నిధి ఏర్పాటు
జీవితంలో ఎదురయ్యే ఊహించని సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు కనీసం 3-6 నెలల కుటుంబ ఖర్చులకు సరిపడా మొత్తాన్ని ద్రవ్యరూపంలో (లిక్విడ్ ఫండ్స్ లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్) ఎమర్జెన్సీ ఫండ్గా పక్కన పెట్టాలి. ఇది ఉద్యోగ మార్పులు లేదా ఆకస్మిక వైద్య అత్యవసర సమయాల్లో ఆర్థిక రక్షణగా నిలుస్తుంది.
ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్
వివాహానంతరం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ విధానాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. వేర్వేరు పాలసీల కంటే ఇద్దరినీ కవర్ చేసే ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం లేదా కంపెనీ అందించే గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్లో జీవిత భాగస్వామి పేరును చేర్చడం ప్రయోజనకరం. అలాగే, టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్లలో భాగస్వామిని ప్రాథమిక నామినీగా మార్చడం మరచిపోకూడదు.
అప్పుల నిర్వహణ
వివాహానికి ముందు ఉన్న వ్యక్తిగత రుణాలు, విద్యా రుణాలు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను వీలైనంత త్వరగా తగ్గించుకునే ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి. సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లిస్తూ ఇద్దరి సిబిల్ స్కోర్లను మెరుగుపరచుకోవడం భవిష్యత్తులో హోమ్ లోన్ వంటి పెద్ద రుణాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు
సొంత ఇల్లు, విదేశీ పర్యటనలు, పిల్లల భవిష్యత్తు, రిటైర్మెంట్ వంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం మొదటి ఏడాది నుంచే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (సిప్), పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) లేదా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్) వంటి సాధనాల్లో పెట్టుబడులు ప్రారంభించాలి.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు. దంపతులిద్దరూ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి నెలా తమ ఆర్థిక స్థితిగతులను సమీక్షించుకోవాలి. పరస్పర సహకారంతో అడుగులు వేస్తే మొదటి ఏడాదే కాదు, రాబోయే సమస్త జీవితం సమృద్ధిగా, సుఖమయంగా మారుతుంది.
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