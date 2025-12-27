రూ.14.42 లక్షల కవాసకి బైక్: దీని గురించి తెలుసా?

2026 కవాసకి నింజా 1100SX.. భారతదేశంలో రూ.14.42 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధర వద్ద లాంచ్ అయింది. ధర స్టాండర్డ్ మోడల్కు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇది మెటాలిక్ బ్రిలియంట్ గోల్డెన్ బ్లాక్/మెటాలిక్ కార్బన్ గ్రే అనే కొత్త కలర్ స్కీమ్ పొందుతుంది.
కొత్త నింజా 1100ఎస్ఎక్స్ బైక్ కలర్ స్కీమ్.. 2025 మోడల్లో అందుబాటులో ఉన్న మెటాలిక్ కార్బన్ గ్రే/మెటాలిక్ డయాబ్లో బ్లాక్ కలర్ స్కీమ్తో పోలిస్తే ఇది కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే యాంత్రికంగా ఎలాంటి మార్పులు లేదు. కాబట్టి ఇది 1099 సీసీ లిక్విడ్ కూల్డ్, ఇన్లైన్ ఫోర్ ఇంజిన్ 134.14 bhp & 113 Nm ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
నింజా 1100ఎస్ఎక్స్ బైకులోని ఇంజిన్ ఈ20కి అనుగుణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పనితీరు ఉత్తమంగా ఉంటుంది. లేటెస్ట్ డిజైన్, అప్డేటెడ్ ఫీచర్స్ కలిగిన ఈ బైక్.. సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.