దేశంలో ఇక్కడ రూ.కోటి జీతమొచ్చినా.. ఇల్లు రాదు!

దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటైన గురుగ్రామ్లో సొంతింటి కల ఇప్పుడు అధిక ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలకు కూడా భారంగా మారుతోంది. వార్షికంగా రూ.80 లక్షలు నుంచి రూ.1 కోటి వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికీ ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం కష్టసాధ్యంగా మారిందని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ సీబీఆర్ఈ తన తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. పెరుగుతున్న ప్రాపర్టీ ధరలు, కుటుంబ ఆదాయాల కంటే వేగంగా దూసుకెళ్తుండటంతో గృహ కొనుగోలు సామర్థ్యం గణనీయంగా దెబ్బతిన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
EMI భారం రెట్టింపు
సీబీఆర్ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం, గురుగ్రామ్లో సగటు EMI-ఆదాయ నిష్పత్తి 2021లో సుమారు 20 శాతం ఉండగా, 2025 నాటికి అది దాదాపు 40 శాతానికి చేరింది. అంటే కుటుంబ ఆదాయంలో దాదాపు సగం భాగం గృహ రుణ EMIకే వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 2026 నుంచి 2028 మధ్య ఈ నిష్పత్తి 38–40 శాతం వద్ద స్థిరపడే అవకాశమున్నప్పటికీ, అది ఇప్పటికీ అధిక భారం గానే ఉంటుందని నివేదిక సూచిస్తోంది.
రూ.కోటి సంపాదించినా భారీ బడ్జెట్ అవసరం
ఏటా రూ.80 లక్షల ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు సాధారణంగా 2,250–3,700 చదరపు అడుగుల 3-BHK ఇళ్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే, రూ.1 కోటి వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారు 3,000–4,300 చదరపు అడుగుల 4-BHK గృహాలను కొనుగోలు చేసే స్థాయిలో ఉంటారని సీబీఆర్ఈ అంచనా వేసింది. అయితే చదరపు అడుగుకు ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఈ వర్గాలకూ గృహ కొనుగోలు సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది.
రుణాలు పెరిగినా ధరలే నిర్ణయాత్మకం
దేశంలో గృహ రుణాల లభ్యత గణనీయంగా పెరిగింది. 2019 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ.11.59 ట్రిలియన్లు ఉన్న రెసిడెన్షియల్ హోమ్ లోన్లు, 2026 నాటికి రూ.32.78 ట్రిలియన్లకు చేరాయి. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, బ్యాంకుల నుంచి రుణాల లభ్యత, పెరిగిన కుటుంబ ఆదాయాలు డిమాండ్కు బలం ఇచ్చినా, ప్రాపర్టీ ధరల వేగవంతమైన పెరుగుదల కొనుగోలుదారులపై అదనపు ఒత్తిడిని సృష్టిస్తోంది.
గురుగ్రామ్లో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్
2000 సంవత్సరం నుంచి గురుగ్రామ్లో 3.2 లక్షలకు పైగా నివాస యూనిట్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా 2021–2025 మధ్య గృహ విక్రయాలు కొత్త ప్రాజెక్టుల కంటే ఎక్కువగా నమోదవడం వల్ల మార్కెట్లో డిమాండ్ బలంగా కొనసాగింది. 2026 తొలి త్రైమాసికం నాటికి నగరంలో సుమారు 2.07 లక్షల పూర్తయిన గృహాలు, మరో 1.21 లక్షల యూనిట్లు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది.
ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వేతో కొత్త హాట్స్పాట్లు
గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్, సోహ్నా రోడ్లతో ప్రారంభమైన అభివృద్ధి ఇప్పుడు నార్తర్న్ పెరిఫెరల్ రోడ్ (ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే), గోల్ఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టెన్షన్, సదరన్ పెరిఫెరల్ రోడ్ ప్రాంతాలకు విస్తరించింది. 2024లో ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రీమియం గృహాలకు డిమాండ్ మరింత పెరిగింది.
లగ్జరీ, బ్రాండెడ్ హౌసింగ్కు ఊపు
గురుగ్రామ్లో ఇప్పుడు సాధారణ అపార్ట్మెంట్లకంటే బ్రాండెడ్ లగ్జరీ రెసిడెన్సులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ హాస్పిటాలిటీ, లైఫ్స్టైల్ బ్రాండ్లతో కలిసి డెవలపర్లు హైఎండ్ ప్రాజెక్టులను తీసుకొస్తున్నారు. అదే సమయంలో వృద్ధాప్య జనాభా పెరుగుతుండటంతో సీనియర్ లివింగ్ కమ్యూనిటీలు కూడా కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలుగా మారుతున్నాయి.