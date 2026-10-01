 రాష్ట్ర ఎన్నికల‌ ప్రధానాధికారికి వైఎస్సార్‌సీపీ లేఖ | YSRCPs letter to the State Chief Electoral Officer | Sakshi
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రాష్ట్ర ఎన్నికల‌ ప్రధానాధికారికి వైఎస్సార్‌సీపీ లేఖ

Oct 1 2026 3:33 PM | Updated on Oct 1 2026 3:45 PM

YSRCPs letter to the State Chief Electoral Officer

తాడేపల్లి: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి వైఎస్సార్‌సీపీ లేఖ రాసింది. స్థానిక ఎన్నికల బరిలో ఉండే అభ్యర్థులకు సర్టిఫికేట్ల జారీ ఆలస్యంపై ఫిర్యాదు చేస్తూ లేఖ రాసింది. ఈ మేరకు వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి.. రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారికి లేఖ రాశారు.

కుల, కమ్యూనిటీ సర్టిఫికెట్లు, నో-డ్యూస్, ఎన్‌ఓసీ సర్టిఫికెట్ల జారీలో జాప్యంపై ఫిర్యాదు చేశారు. సర్టిఫికేట్లు అందకపోతే  నామినేషన్ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సర్టిఫికేట్ల జారీని ఆలస్యం లేకుండా చూడాలని ఎస్‌ఈసీకి విన్నవించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు తక్షణ ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఎస్‌ఈసీని కోరారు. ఇందులో ఎలాంటి వివక్షతకు తావులేకుండా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 

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