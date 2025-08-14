 అసలైన ఓటర్లు ఎవరూ ఓటేయలేదు | YSRCP Lunch Motion Petition In AP High Court Over Pulivendula And Vontimitta ZPTC By Elections, Hearing Updates In Telugu | Sakshi
YSRCP Lunch Motion Petition: అసలైన ఓటర్లు ఎవరూ ఓటేయలేదు

Aug 14 2025 10:52 AM | Updated on Aug 14 2025 11:38 AM

YSRCP Pulivendula Vontimitta AP HC Petitions hearing Updates

సాక్షి, అమరావతి: పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలను రద్దు చేసి.. తిరిగి పోలింగ్‌ నిర్వహించేలా ఆదేశాలివ్వాలని వైఎస్సార్‌సీపీ వేసిన పిటిషన్లను ఏపీ హైకోర్టు మరికాసేపట్లో విచారణ జరపనుంది. అసలైన ఓటర్లను ఓటు వేయనీయకుండా.. బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమాలతో తమ ఇష్టానుసారం అధికార పార్టీ పోలింగ్‌ నిర్వహించుకుందని అభ్యర్థులిద్దరూ పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించారు.

‘‘పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో అధికార టీడీపీ నాయకులు బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఆక్రమించారు. ఈ నేపథ్యంలో రీ పోలింగ్‌కు చర్యలు చేపట్టేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించండి’’ అని కోరుతూ వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు తుమ్మల హేమంత్‌రెడ్డి, ఇరగంరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. 

ఈ వ్యాజ్యాలపై వెంటనే విచారణ జరపాలని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది వీఆర్‌రెడ్డి కొవ్వూరి కోర్టును కోరారు. లేదంటే నిరర్ధకం అవుతాయన్నారు. ఈ క్రమంలో.. గురువారం విచారణ జరిపేందుకు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ అంగీకరించారు.  

ఎస్‌ఈసీ ఆదేశాలు కంటితుడుపే.. 
జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ భారీ అక్రమాలకు పాల్పడిందని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. అన్ని పోలింగ్‌ బూత్‌లను ఆక్రమించుకుందని తెలిపారు. కేవలం రెండు కేంద్రాల్లో మాత్రమే రీ పోలింగ్‌ నిర్వహిస్తున్నారని, మొత్తం 15 కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్‌కు ఆదేశాలివ్వాలని కోర్టును కోరారు. అవకతవకలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి వినతిపత్రం ఇచ్చామని.. కానీ, రెండుచోట్ల మాత్రమే రీ పోలింగ్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసిందని,  ఇది కంటితుడుపు చర్య అని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు అభివర్ణించారు. అధికార పార్టీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడిన పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ ఫుటేజీ, వెబ్‌ కాస్టింగ్‌ను భద్రపరిచేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు. 

మారణాయుధాలతో భయపెట్టి ఓట్లేసుకున్నారు.. 
‘‘టీడీపీ వారు మారణాయుధాలు ధరించి ఓటర్ల­ను బెదిరించి, భయపెట్టారు. సాధారణ ప్రజలు స్వేచ్ఛ­గా ఓటు వేసే అవకాశం లేకుండా చేశారు. మా పారీ్ట­కి చెందిన పోలింగ్‌ ఏజెంట్లపై బహిరంగంగానే దా­డులకు పాల్పడ్డారు. అసలు ఓట్లు లేనివా­రు, స్థానికేతరులు కూడా ఓటు వేశారు. చర్య­లు తీసుకోవాల్సిన పోలీసులు చోద్యం చూస్తూ ఉ­న్నా­రు. అధికార పార్టీ నేతల అండతో మా నా­యకుల­ను అక్రమంగా నిర్బంధించారు. ప్రశాంతంగా, స్వే­చ్ఛాయుతంగా ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకో­వాలని పోలీసులను పలుసార్లు కోరినా ప్రయోజ­నం లేకపోయింది. అందుకే హైకోర్టును ఆశ్రయించాల్సి వచి్చంది’’ అని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు వివరించారు.  

