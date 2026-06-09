 రేపు విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌.. స్టీల్‌ప్లాంట్‌ బాధితులకు పరామర్శ | YS Jagan to visit steel plant victims | Sakshi
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రేపు విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌.. స్టీల్‌ప్లాంట్‌ బాధితులకు పరామర్శ

Jun 9 2026 12:49 PM | Updated on Jun 9 2026 1:07 PM

YS Jagan to visit steel plant victims

సాక్షి, విశాఖపట్నం: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో మృతిచెందిన వారి కుటుంబాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పరామర్శించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు విశాఖకు బయిలుదేరనున్నారు. అదేవిధంగా నిన్న స్టీల్‌ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రిలో  వైఎస్ జగన్ పరామర్శిస్తారు.

కాగా నిన్న ( సోమవారం) సాయంత్రం  150 టన్నుల ద్రవపు ట్రక్కున మెుసుకెళ్తున్న భారీ లాడెల్‌ నుంచి ద్రవపు ఉక్కు ఒక్కసారిగా విస్పోటనం చెందింది. దీంతో అది కార్మికులపై పడి ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో ఆరుగురు తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. 

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