 సినీ నటుడు కృష్ణకు వైఎస్ జగన్ నివాళి | YS Jagan Pays Tribute To Film Actor Krishna | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సినీ నటుడు కృష్ణకు వైఎస్ జగన్ నివాళి

Nov 15 2026 1:38 PM | Updated on Nov 15 2026 2:38 PM

YS Jagan Pays Tribute To Film Actor Krishna

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సినీ నటుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వర్ధంతి.. ఈ సందర్బంగా ఆయనకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి నివాళులర్పించారు. ‘‘సినిమా స్కోప్‌, 70 ఎంఎం వంటి సాంకేతికతలతో తెలుగు సినిమాకు కొత్త ఒరవడి తీసుకువచ్చిన సాహసి సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ. తన విలక్షణమైన నటనతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని చూరగొన్న గొప్ప నటుడు ఆయన.

..ఎప్పుడూ తన నిర్మాతల మంచి కోరుకుంటూ, వారికి అండగా నిలిచిన మంచి మనసు ఆయనది. నాన్నగారికి ఎంతో ఆప్తులైన కృష్ణ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా మా కుటుంబంతో ఆయనకున్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని స్మరించుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా నివాళులర్పిస్తున్నాను’’ అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

ఇదీ చదవండి: తీవ్ర తుపానుగా బలపడనున్న వాయుగుండం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 4

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)
photo 5

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)

Video

View all
Major Aviation Crisis In America Thousands Of Flights Cancelled 1
Video_icon

పాత రౌటర్ తో అమెరికా.. విమానయాన వ్యవస్థకు బ్రేక్..
TDP Leaders Attack On YSRCP Candidates in Srikalahasti 2
Video_icon

నామినేషన్ పత్రాలు చించేశారు.. శ్రీకాళహస్తిలో టీడీపీ దౌర్జన్యం..!
Sheikh Hasina Return To Bangladesh 3
Video_icon

బంగ్లాకు హసీనా రీ ఎంట్రీ! భారత్ 2 షరతులు
Pinnelli Ramakrishna Reddy Strong Warning To Janasena Leaders Comments 4
Video_icon

మా నాయకుడి కుటుంబం గురించే మాట్లాడుతారా.. ఎవ్వడిని వదిలిపెట్టం
RJD MLA Naresh Prasad Singh Is Fall Into The Dhuriya River 5
Video_icon

భుజాల పైకి ఎక్కి బొక్క బోర్లా పడ్డ MLA..
Advertisement
 