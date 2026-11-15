 పోలీసులను ఆశ్రయించిన ప్రేమ జంట | Love Marriage Couple Seeks Police Protection | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోలీసులను ఆశ్రయించిన ప్రేమ జంట

Nov 15 2026 9:55 AM | Updated on Nov 15 2026 9:55 AM

Love Marriage Couple Seeks Police Protection

చాపాడు పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్ద ప్రేమ జంట

వైఎస్‌ఆర్‌ జిల్లా: పెద్దలను ఎదిరించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఓ ప్రేమ జంట శనివారం సాయంత్రం చాపాడు పోలీసులను ఆశ్రయించింది. మండలంలోని గుంతచీపాడుకు చెందిన సారుకొల్ల వీరప్రసాద్, నెల్లూరు టౌన్‌కు చెందిన స్రవంతి గత ఐదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు.

వీరి ప్రేమకు వారి కుటుంబ పెద్దలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో శనివారం మండలంలోని విశ్వనాథపురం వద్ద గల శ్రీవీరాంజనేయస్వామి దేవస్థానం సన్నిధిలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇరు కుటుంబాల వలన తమకు ప్రాణహాని ఉందని చాపాడు పోలీస్‌స్టేషన్‌ను వారు ఆశ్రయించి ఎస్‌ఐ చిన్నపెద్దయ్యకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈమేరకు విచారించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్‌ఐ తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఇట్లు అర్జున’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 4

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Gunda Lakshmi Devi First Reaction 1
Video_icon

శ్రీకాకుళం YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత.. ఫస్ట్ రియాక్షన్
YS Jagan Expresses Shock Over Veteran Actor Giribabu Demise 2
Video_icon

ప్రముఖ సినీ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Botsa Satyanarayana MASS SPEECH 3
Video_icon

సాఫ్ట్‌గా కనిపిస్తా కానీ .. మాస్ చూపిస్తా! ఒక్కొక్కడికి చుక్కలు చూపిస్తా...!

EPFO Minimum Pension May Increase to ₹3,000 4
Video_icon

పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Pinnelli Ramakrishna Reddy Mass Warning To Janasena Activist 5
Video_icon

మీ బలుపు దించే బాధ్యత మాది...! అందరి కథ తెలుస్తా...
Advertisement
 