 చంద్రబాబు సర్కార్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అల్టిమేటం | YS Jagan issues ultimatum to Chandrababu government over aqua feed prices | Sakshi
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చంద్రబాబు సర్కార్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అల్టిమేటం

Jun 16 2026 2:49 PM | Updated on Jun 16 2026 3:01 PM

YS Jagan issues ultimatum to Chandrababu government over aqua feed prices

సాక్షి,తాడేపల్లి : చంద్రబాబు సర్కార్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌​ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి అల్టిమేటం జారీ చేశారు. పెంచిన ఆక్వా ఫీడ్‌ ధరల్ని ఈ నెలాఖరులోగా తగ్గించాలి. లేకుంటే జులై 1, లేదా 2న ఆక్వా రైతుల తరుఫున పోరాటం చేస్తాం. నేను కూడా ఆక్వా రైతులకు మద్దతుగా వెళ్తా’నని హెచ్చరించారు. మంగళవారం తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌తో ఆక్వా రైతులు భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కూటమి సర్కార్‌ పాలనతో తాము ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల్ని వైఎస్‌ జగన్‌కు వివరించారు.    

అనంతరం, వైఎస్‌ జగన్‌ మాట్లాడుతూ..రాష్ట్రంలో రైతులు, ఆక్వారైతులు దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నారు. రైతులు, ఆక్వా రైతులు సంతోషంగా ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో మా హయాంలో మంచి ఆలోచనలు చేశాం. రైతులు చేయిపట్టుకుని నడిపించే వ్యవస్థలో భాగంగా ఆర్బీకేలను అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రూ.10వేలకుపైగా ఆర్బీకేలను తీసుకొచ్చా’మని వ్యాఖ్యానించారు. 
 

 

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