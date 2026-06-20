రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

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సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకి వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా వైఎస్ జగన్.. ద్రౌపది ముర్ము ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలనీ, దేశ సేవలో కొనసాగాలంటూ పోస్టు చేశారు.
Warm birthday greetings to the Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu Garu. May you be blessed with good health, happiness, and a long life as you continue to serve our Nation.@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/jsW3xD4eVl
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) June 20, 2026