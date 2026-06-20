 రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Extends Birthday Wishes To President Droupadi Murmu, Check Out Post Went Viral | Sakshi
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రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

Jun 20 2026 9:27 AM | Updated on Jun 20 2026 10:13 AM

YS Jagan Extends Birthday Whishes To Droupadi Murmu

( ఫైల్‌ ఫోటో )

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎక్స్‌ వేదికగా వైఎస్‌ జగన్‌.. ద్రౌపది ముర్ము ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలనీ, దేశ సేవలో కొనసాగాలంటూ పోస్టు చేశారు. 

 

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