 నామినేషన్ పేపర్లు చింపేసి టీడీపీ గూండాల భౌతిక దాడి | TDP goons physically attack by tearing nomination papers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నామినేషన్ పేపర్లు చింపేసి టీడీపీ గూండాల భౌతిక దాడి

Nov 15 2026 5:44 PM | Updated on Nov 15 2026 5:58 PM

TDP goons physically attack by tearing nomination papers

తిరుపతి జిల్లా: శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో టీడీపీ గుండాగిరి, దౌర్జన్యాలు కొనసాగుతున్నాయి. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను టీడీపీ గూండాలు అడ్డుకున్నారు. తొట్టంబేడు మండలం, కొత్త కండ్రిగ గ్రామపంచాయతీ, పెద్ద కన్నలి సచివాలయంలో సర్పంచ్‌ నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తున్న అభ్యర్థులపై భౌతిక దాడులు జరిగాయి.

నామినేషన్ పేపర్లు చింపేసిన టీడీపీ గూండాలు భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు. టీడీపీ నాయకుల నేతృత్వంలో వెంకటాచలం, కన్నలి ప్రతాప్ రెడ్డి, కన్నలి ప్రవీణ్ రెడ్డి, వెంకటరమణారెడ్డి, మంగారెడ్డి, శ్రీహరి రెడ్డి, ఓబుల్ రెడ్డి, ప్రకాష్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో దాడులు జరిగాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
photo 2

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 3

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 4

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 2
Video_icon

నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
Allu Arjuns Wife Sneha Reddy Gets Key Responsibility In Culture And Heritage 3
Video_icon

అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో మరో శుభవార్త!
Aaryavir Sehwags Explosive Batting U19 Asia Cup Final 4
Video_icon

ఫైనల్లో పాక్ ను చితకొట్టిన సెహ్వాగ్ కొడుకు
EPFO Minimum Pension May Increase To 3000 5
Video_icon

EPFO నుంచి భారీ ఊరట! పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Advertisement
 