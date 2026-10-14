 నేడు విజయవాడకు రాష్ట్రపతి ముర్ము | President Murmu to visit Vijayawada today | Sakshi
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నేడు విజయవాడకు రాష్ట్రపతి ముర్ము

Oct 14 2026 4:42 AM | Updated on Oct 14 2026 4:42 AM

President Murmu to visit Vijayawada today

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ/వన్‌టౌ­న్‌ (విజయవాడ పశ్చి­మ): రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం విజ­యవాడకు రానున్నారు. బుధ, గురువారాల్లో ఆ­మె విజయవాడలో పర్యటించనున్నట్లు రాష్ట్రపతి కార్యాలయం మంగళవారం తెలిపింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై కొ­లు­­వై ఉన్న దుర్గమ్మను రాష్ట్రపతి నేడు దర్శించుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం కొండపై వాహనాల రాకపోకలు, ప్రొటోకాల్‌ దర్శ­న వేళల్లో అధికారులు మార్పులు చేశారు. 

మ­ధ్యాహ్నం 1.00 గంట నుంచి అన్ని రకాల వా­హనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలుపుదల చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం నుంచి ఎలాంటి ప్రొటోకాల్‌ దర్శనాలు ఉండవని దేవదాయ ధర్మాదాయశాఖ కమిషనర్‌ రామచంద్రమోహన్‌ ప్రక­టించారు. ఉదయం 6.00 నుంచి 8. 00 గంటల వరకు ఉండే ప్రొటోకాల్‌ దర్శనాలను మరో గంటపాటు పొడిగించి, రాత్రి 7.45 గంటల నుంచి కేటాయించిన స్లాట్‌ను పూర్తిగా ర­ద్దు చేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే, గురువారం వి­జయవాడలో నిర్వహించనున్న జాతీయ సారస్‌ మేళాలో రాష్ట్రపతి పాల్గొననున్నారు.  
 

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