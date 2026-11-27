ధ్వజస్తంభం పీఠానికి చేయించిన స్వర్ణ తాపడంతో సీఎంఆర్ అధినేత మావూరి వెంకటరమణ
రూ.1.20 కోట్లతో సీఎంఆర్ అధినేత మావూరి వెంకటరమణ సేవ
సింహాచలం (విశాఖ): శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి ధ్వజస్తంభం పీఠానికి స్వర్ణకాంతులు చేకూరాయి. రూ.1.20 కోట్ల వ్యయంతో 509.600 గ్రాముల బంగారు తాపడాన్ని సీఎంఆర్ అధినేత మావూరి వెంకటరమణ చేయించారు. ధ్వజస్తంభం పీఠానికి స్వర్ణతాపడం పనులను గురువారం రాత్రి అలంకరించారు.
ఈ సందర్భంగా దేవస్థానం అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దేవస్థానం తరఫున ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు.. మావూరి వెంకటరమణకు ఆశీర్వచనం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో చెన్నైకి చెందిన స్మార్ట్ క్రియేషన్స్ జనరల్ మేనేజర్ కె.రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొన్నారు. 2023లో రూ.1.80 కోట్ల వ్యయంతో ధ్వజస్తంభానికి స్వర్ణతాపడం (రాగిరేకులపై బంగారం పూత) పనులను కూడా మావూరి వెంకటరమణే చేయించారు. తాజాగా ధ్వజస్తంభం పీఠానికీ స్వర్ణతాపడం చేయించి తన భక్తిని చాటుకున్నారు.
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