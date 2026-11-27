బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా స్వస్థలమైన గోపాల్గంజ్ జిల్లాలో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. నవంబర్ 27 నుంచి 30 వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. భద్రతా కారణాలతో నవంబర్ 15 నుంచి నిలిపివేసిన రైలు సేవలను కూడా నిరవధికంగా కొనసాగించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
జిల్లాలో ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిమితం చేయాలని నవంబర్ 27 నుంచి 30 వరకు మౌఖిక ఆదేశాలు అందాయని ప్రభుత్వ రంగ మొబైల్ ఆర్థిక సేవల సంస్థ నగద్ పంపిణీదారుడు షేక్ ముజాహిదుల్ ఇస్లాం తెలిపారు. తాము అధికారుల ఆదేశాలను పాటిస్తున్నామని డైలీ స్టార్ పత్రికకు వెల్లడించారు.
భారత్ నుంచి డిసెంబర్ 16న బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వస్తానని హసీనా ప్రకటించడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఆమెపై మరణశిక్ష పెండింగ్లో ఉంది. నవంబర్ 15న గోపాల్గంజ్లో నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆందోళనకారులు విధ్వంసానికి, నిప్పంటించే ఘటనలకు పాల్పడ్డారు. రెండు రోజుల తర్వాత హసీనా స్వస్థలమైన తుంగిపారాలోని పోలీస్ స్టేషన్కు నిప్పంటించినట్లు అనుమానిస్తున్న అవామీ లీగ్ సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో పరిస్థితి మరింత హింసాత్మకంగా మారింది. జిల్లాలో అధికార బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ)కి చెందిన ఎంపీల ఇళ్లకు కూడా నిరసనకారులు నిప్పంటించారు.
అసాధారణ స్థాయిలో నగదు లావాదేవీలు జరగడాన్ని గుర్తించిన నేపథ్యంలో గోపాల్గంజ్లో మొబైల్ ఆర్థిక సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు హోంశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్న తర్వాత ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తామని ప్రోథోమ్ ఆలో పత్రిక పేర్కొంది. జిల్లాకు ప్రభుత్వం కేటాయించే నిధులను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ఓ అధికారి వెల్లడించారు. పరిస్థితులు మరింత మెరుగుపడితే సాధారణ కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రజా పరిపాలన శాఖ సహాయ మంత్రి అబ్దుల్ బారీ గురువారం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
స్థానికంగా ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు సంస్థ బికాష్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగిస్తారని ఓ స్థానిక పాత్రికేయుడు తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ నివసిస్తున్నప్పటికీ, జాతీయ గుర్తింపు కార్డులో గోపాల్గంజ్ చిరునామా ఉన్నవారందరికీ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిచిపోయినట్లు కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
హింసాత్మక ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు
తాజా హింసాత్మక ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా జిల్లాలో 56 బోర్డర్ గార్డ్ బంగ్లాదేశ్ (బీజీబీ) పారా మిలిటరీ దళాల బృందాలను మోహరించారు. వారికి శరీరానికి అమర్చే కెమెరాలు, డ్రోన్లు అందించారు. మరోవైపు, తుంగిపారా, ముక్సుద్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ల భవనాలు, వాహనాలకు నవంబర్ 17, 19 తేదీల్లో జరిగిన దాడుల్లో నిప్పంటించడంతో అక్కడ పోలీసు కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. భవనాలకు జరిగిన నష్టం కారణంగా స్టేషన్ల నుంచి విధులు నిర్వహించడం సాధ్యం కావడం లేదని గోపాల్గంజ్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ప్రత్యుష్ కుమార్ మజుందార్ తెలిపారు. తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారనే విషయాన్ని వెల్లడించలేదు.
బంగ్లాదేశ్లోని ఇతర ప్రాంతాలకూ ఉద్రిక్తతలు విస్తరిస్తుండటంతో, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ఢాకాతో పాటు మరో ఆరు జిల్లాల్లో 113 బీజీబీ దళాల బృందాలను గురువారం రాత్రి మోహరించినట్లు ఆ సంస్థ శుక్రవారం ప్రకటించింది. నవంబర్ 29, 30 తేదీల్లో దేశవ్యాప్త దిగ్బంధన కార్యక్రమానికి అవామీ లీగ్ ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా పిలుపునిస్తోంది. 2024 ఆగస్టులో విద్యార్థుల నేతృత్వంలో జరిగిన తిరుగుబాటుతో ప్రభుత్వం కూలిపోవడంతో హసీనా ఢాకా నుంచి భారత్కు వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు.
నిరసనకారులపై జరిగిన అణచివేతకు సంబంధించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఆమెకు ఆమె గైర్హాజరీలో మరణశిక్ష విధించింది. అయితే, తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, విచారణ ప్రక్రియ చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తూ హసీనా ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. ఆమెను అప్పగించాలని బంగ్లాదేశ్ భారత్ను కోరింది. ఈ అభ్యర్థనలు అందినట్లు భారత ప్రభుత్వం అంగీకరించినప్పటికీ, అప్పగింతపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రకటించలేదు.
మొత్తంగా, హసీనా స్వదేశానికి తిరిగి వస్తానన్న ప్రకటన నేపథ్యంలో గోపాల్గంజ్లో భద్రతా ఆంక్షలు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై పరిమితులు విధించడం బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభ తీవ్రతను సూచిస్తోంది. నవంబర్ 29, 30 తేదీల్లో అవామీ లీగ్ ప్రకటించిన దిగ్బంధన కార్యక్రమం, దాని నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ భద్రతా చర్యలు ఎలా ఉంటాయన్నది కీలకంగా మారింది.