 YS Jagan: మరికాసేపట్లో పర్చూర్‌ నేతలతో భేటీ | LIVE: YS Jagans Key Meeting with Parchur Leaders | Sakshi
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YS Jagan: మరికాసేపట్లో పర్చూర్‌ నేతలతో భేటీ

Sep 9 2026 10:38 AM | Updated on Sep 9 2026 10:46 AM

LIVE: YS Jagans Key Meeting with Parchur Leaders

సాక్షి, గుంటూరు: బాపట్ల జిల్లా పర్చూర్‌ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరగనున్న ఈ భేటీలో.. నియోజకవర్గానికి చెందిన స్థానిక సంస్థల మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నేతలు ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు.

ఈ సందర్భంగా పర్చూర్‌ నియోజకవర్గంలో నెలకొన్న సమస్యలు, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై జగన్‌ నేతలతో చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ పరిస్థితి, క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, నేతల మధ్య సమన్వయంపై కూడా సమావేశంలో సమీక్షించనున్నారు. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో పార్టీ శ్రేణులకు వైఎస్‌ జగన్‌ దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం లేకపోలేదు. 

చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి నిరంకుశ పాలనలో.. ఎన్నికలను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, పార్టీ శ్రేణులు సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన తీరుపై నేతలకు సూచనలు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. సమావేశం అనంతరం నియోజకవర్గ రాజకీయాలపై పార్టీ భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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