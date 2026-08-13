తాచుపామును బిందెలో బంధించి..!

తూర్పుగోదావరి: పాశర్లపూడిలంక అంబేడ్కర్ నగర్ కాలనీలో బుధవారం తాచుపాము కలకలం రేపింది. ఓ ఇంటి సమీపంలో పాము సంచరిస్తుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో చుట్టుపక్కల ఇళ్లవారు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
స్థానికులు ధైర్యంగా వ్యవహరించి ప్లాస్టిక్ గొట్టం సాయంతో పామును జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నారు. అనంతరం దాన్ని బిందెలో సురక్షితంగా బంధించారు. పాము ఎవరినీ కాటేయకపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
తర్వాత పామును గ్రామానికి దూరంగా తీసుకెళ్లి జనసంచారం లేని ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు. తాచుపాము కనిపించడంతో స్థానికులు కొంతసేపు ఆందోళనకు గురైనా, ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో ఊరట చెందారు. కాలనీల్లో ఇలాంటి విషపూరిత పాములు కనిపిస్తే వాటిని స్వయంగా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా, నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలని స్థానికులు సూచించారు.