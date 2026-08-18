 లోకేశ్‌ గప్‌చుప్‌.. ఏపీ శాసనమండలిలో గందరగోళం | AP Assembly Sessions: Legislative Council Live Updates Day 2 | Sakshi
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లోకేశ్‌ గప్‌చుప్‌.. ఏపీ శాసనమండలిలో గందరగోళం

Aug 18 2026 10:26 AM | Updated on Aug 18 2026 10:44 AM

AP Assembly Sessions: Legislative Council Live Updates Day 2

డీఎస్సీ అక్రమాల అంశంపై వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళనతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ సమావేశాలు వరుసగా రెండో రోజు హోరెత్తాయి. ఎమ్మెల్సీల నిరసనలతో శాసన మండలి దద్దరిల్లుతోంది.

AP అసెంబ్లీ సమావేశాల అప్‌డేట్స్‌

డీఎస్సీపై విచారణ జరిపించాల్సిందే: వైఎస్సార్‌సీపీ

  • శాసన మండలిలో దద్దరిల్లిన డీఎస్సీ నినాదాలు
  • మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ..  వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీల నినాదాలు
  • మండలిని కాసేపు వాయిదా వేసిన చైర్మన్‌

మరో రెండు రోజులు పొడిగించండి: బొత్స విజ్ఞప్తి

  • నాలుగు రోజులపాటు కొనసాగనున్న ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
  • ఇవాళ రెండో రోజు కొనసాగుతున్న సమావేశాలు
  • మండలి చైర్మన్‌కు విపక్ష నేత బొత్స విజ్ఞప్తి
  • ఎల్‌నినోపై చర్చ అవసరం లేదా?
  • ఎరువులు దొరక్క, గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెబుతోందే మేం
  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు మరో రెండు రోజులు పొడిగించండి

పయ్యావుల పక్కనే లోకేశ్‌

  • అసెంబ్లీకి వచ్చిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌
  •  పయ్యావుల పక్కనే గప్‌చుప్‌గా కూర్చున్న లోకేశ్‌ 
  • లోకేశ్‌ మౌనంగా కూర్చోవడంపై మండలిలో బొత్స అభ్యంతరం
  • మండలిలో సమాధానం చెప్పాలంటూ నిలదీత

కౌన్సిల్‌ నుంచి ఎందుకు పారిపోతున్నారు?: బొత్స

  • మేం డీఎస్సీ అంటే.. ఏపీపీఎస్సీలో ఏదో జరిగిందని అంటున్నారు. 
  • మా హయాంలో నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1పై సీబీఐతో విచారణ చేయించుకోండి
  • డీఎస్సీపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు
  • ప్రభుత్వం మండలిలో ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు?
  • శాసన సభలో చెప్పిన విషయాలేవో.. ఇక్కడ మండలిలో చెప్పాలి.. మేం అదే అడుగుతున్నాం
  • ఒకవేళ అవినీతి జరిగితే.. అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ వేయాలి
  • మంత్రి లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలి

శాసన మండలిలో గందరగోళం

  • డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని పట్టు
  • చర్చ జరగాలంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ వాయిదా తీర్మానం
  • తిరస్కరించిన మండలి చైర్మన్‌
  • సభలో ఆందోళనకు దిగిన వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీల నినాదాలతో మండలిలో గందరగోళం

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