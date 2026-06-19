 హైదరాబాద్‌ పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం (ఫొటోలు) | Heavy Rain in Hyderabad Yesterday Night | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టిన వర్షం (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 7:02 AM | Updated on Jun 19 2026 7:02 AM

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హైదరాబాద్‌: నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడి, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది.

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బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, ఖైరతాబాద్‌, పంజాగుట్ట, బేగంపేట, గచ్చిబౌలి, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, నాగోల్‌, బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది.

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రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. భారీ వర్షంతో జీహెచ్‌ఎంసీ అప్రమత్తమైంది.

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