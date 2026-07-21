 రకుల్.. సో బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు) | Rakul So Beautiful Photos | Sakshi
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రకుల్.. సో బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)

Jul 21 2026 1:10 PM | Updated on Jul 21 2026 1:20 PM

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రీసెంట్‌గా ఢిల్లీ జరిగిన 'రామాయణ' ట్రైలర్ వేడుక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. పసుపు డ్రస్‌లో జగేలు‌మనిపించింది.

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