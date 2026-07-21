 చీరలో పద్ధతిగా రాశీ సింగ్ (ఫొటోలు) | Rashi Singh Looks Graceful in a Traditional Saree Photos | Sakshi
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చీరలో పద్ధతిగా రాశీ సింగ్ (ఫొటోలు)

Jul 21 2026 12:35 PM | Updated on Jul 21 2026 12:42 PM

Rashi Singh Looks Graceful in a Traditional Saree Photos1
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ఎప్పుడూ గ్లామరస్ ఫొటోషూట్స్‌తో వచ్చే టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రాశీ సింగ్.. పద్ధతిగా చీర కట్టుకుని కనిపించింది. ఆ ఫొటోలని పంచుకుంది.

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