 హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేంత అందంగా స్టార్ సింగర్ (ఫొటోలు) | Star Singer Stuns with Actress Like Beauty Photos | Sakshi
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హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేంత అందంగా స్టార్ సింగర్ (ఫొటోలు)

Jul 21 2026 12:52 PM | Updated on Jul 21 2026 12:55 PM

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స్టార్ సింగర్ జోనితా గాంధీ చాలా ఫేమస్. రీసెంట్ టైంలో 'డెకాయిట్' మూవీలో ఐటమ్ సాంగ్‌లో నటించింది. లేటెస్ట్ ఫొటోల్లో చీరలో హీరోయిన్ల కంటే అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

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హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేంత అందంగా స్టార్ సింగర్ (ఫొటోలు)
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