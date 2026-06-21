గచ్చిబౌలిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

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ఒకే వేదికపై 2 వేల మంది డ్రమ్మర్లు సందడి చేశారు. ఈ సందడి కాస్తా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించింది. లయ, సంగీతం, ఐక్యతకు ప్రతీకగా మారింది.
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గచ్చిబౌలిలోని ఇండోర్ స్టేడియం ఈ వేడుకకు వేదిక అయింది. శనివారం రాత్రి ‘రిథమ్’–వరల్డ్ లార్జెస్ట్ జెంబే డ్రమ్ సర్కిల్ పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
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ఐదు నిమిషాల పాటు 2వేల మంది ఒకేసారి డ్రమ్లను వాయించడం ఆకట్టుకుంది.
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గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ ప్రతినిధి రిచర్డ్ స్టెన్నింగ్ స్వయంగా ఈవెంట్ను పరిశీలించారు.
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ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే పలు కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్ వేదికగా నిలుస్తోందని తెలంగాణ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయే‹Ùరంజన్ పేర్కొన్నారు.
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సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్, ది జెంబే డ్రమ్ సర్కిల్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ సాయికుమార్ యేలేశ్వరపు మాట్లాడుతూ.. 5 నిమిషాలు నాన్స్టాప్గా 2 వేల మంది ఒకేసారి డ్రమ్స్ వాయించడం గొప్ప విషయమన్నారు.
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