 గచ్చిబౌలిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos | Sakshi
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గచ్చిబౌలిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Jun 21 2026 10:04 AM | Updated on Jun 21 2026 10:54 AM

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos1
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ఒకే వేదికపై 2 వేల మంది డ్రమ్మర్లు సందడి చేశారు. ఈ సందడి కాస్తా గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు సృష్టించింది. లయ, సంగీతం, ఐక్యతకు ప్రతీకగా మారింది.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos2
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గచ్చిబౌలిలోని ఇండోర్‌ స్టేడియం ఈ వేడుకకు వేదిక అయింది. శనివారం రాత్రి ‘రిథమ్‌’–వరల్డ్‌ లార్జెస్ట్‌ జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos3
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ఐదు నిమిషాల పాటు 2వేల మంది ఒకేసారి డ్రమ్‌లను వాయించడం ఆకట్టుకుంది.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos4
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గిన్నిస్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ ప్రతినిధి రిచర్డ్‌ స్టెన్నింగ్‌ స్వయంగా ఈవెంట్‌ను పరిశీలించారు.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos5
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ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే పలు కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్‌ వేదికగా నిలుస్తోందని తెలంగాణ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయే‹Ùరంజన్‌ పేర్కొన్నారు.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos6
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సంగీత దర్శకుడు అనూప్‌ రూబెన్స్, ది జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ సాయికుమార్‌ యేలేశ్వరపు మాట్లాడుతూ.. 5 నిమిషాలు నాన్‌స్టాప్‌గా 2 వేల మంది ఒకేసారి డ్రమ్స్‌ వాయించడం గొప్ప విషయమన్నారు.

Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos7
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos8
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos9
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos10
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos11
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos12
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos13
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos14
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos15
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Worlds largest djembe drum circle event In Gachibowli Photos16
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# Tag
drum Circle Event Gachibowli Photos
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