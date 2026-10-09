 నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు) | Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana | Sakshi
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నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Oct 9 2026 6:38 AM | Updated on Oct 9 2026 6:38 AM

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana1
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తెలంగాణ : నిర్మల్ పట్టణంలో మాంగళ్య షాపింగ్‌ మాల్‌ గురువారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana2
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మాంగళ్య షాపింగ్‌ మాల్‌ ప్రారంభోత్సవానికి హీరోయిన్‌ భాగ్యశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై సందడి చేశారు.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana3
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ఆదిలాబాద్‌ ఎంపీ గోడెం నాగేష్, నిర్మల్‌ మున్సిపల్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ అప్పాల గణేశ్‌చక్రవర్తితో కలిసి రిబ్బన్‌ కట్‌ చేసి మాల్‌ను ప్రారంభించారు.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana4
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భాగ్యశ్రీ మాల్‌లోని వివిధ విభాగాలకు వెళ్లి చీరలు, డ్రెస్సులను పరిశీలించారు.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana5
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అభిమానులకు హాయ్‌ చెప్పడంతో అక్కడ సందడి నెలకొంది.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana6
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అభిమానుల ఉత్సాహాన్ని చూసి భాగ్యశ్రీ రెండు స్టెప్పులేశారు.

Actress Bhagyashri Borse created a buzz in Nirmal Telangana7
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అభిమానులు కేరింతలు కొడుతూ ఆమెతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు.

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