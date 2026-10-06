 కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం | Telangana Govt Revokes Leela Hotel NFCL Junction Flyover Tenders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

Oct 6 2026 5:42 PM | Updated on Oct 6 2026 5:58 PM

Telangana Govt Revokes Leela Hotel NFCL Junction Flyover Tenders

హైదరాబాద్‌: కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హోటల్‌ లీలా, NFCL జంక్షన్ గ్రేడ్ సెపరేటర్ పనులు రద్దు చేసింది. హోటల్‌ లీలా, NFCL జంక్షన్ పనుల టెండర్ రద్దు చేసింది. కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణ పరిధిలో పలు మార్పులు చేసింది. 

జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ నుంచి ముగ్ధా జంక్షన్ వరకు స్టీల్ ఫ్లైఓవర్, ముగ్ధా జంక్షన్ నుంచి ముఫఖం జా కాలేజీ వరకు మరో స్టీల్ ఫ్లైఓవర్‌, బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 1కు కనెక్టింగ్ ర్యాంప్‌కు అనుమతి ఇచ్చింది.

ప్రభుత్వం రూ.580 కోట్ల ప్యాకేజీ-1 పనులకు ఆమోదం తెలిపింది. రూ.510 కోట్ల ప్యాకేజీ-2 పనులకు ప్రభుత్వం, ఫ్లైఓవర్ పనులు MEILకు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వ అనుమతి లభించింది. KBR పార్క్ ఫ్లైఓవర్ పనుల డిజైన్‌లో మార్పులకు ఆమోదం తెలిపింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లైట్ గ్రీన్ శారీలో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 4

100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya's Push-up Challenge with Police 1
Video_icon

ఓల్డ్ వైరల్ వీడియో పోలీస్ తో పోటీ.. నాగ చైతన్య పుష్ అప్ ఛాలెంజ్
Actress Jhavni Kapoor Emotional Post About Chuttamalle Song AI Video 2
Video_icon

ఛీ ఇంత నీచమా? జాన్వీ ఎమోషనల్
Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy Mass Warning To Vemireddy Prashanthi Reddy And Police 3
Video_icon

నేను నీకన్నా ఎక్కువ రౌడీయిజం చేయగలను! ప్రశాంతి రెడ్డికి మాస్ వార్నింగ్
TBJP Focusing On Elections 4
Video_icon

BJP కీలక నిర్ణయం.. బండి సంజయ్‌కు బంపరాఫర్‌
YSRCP Ravindra Reddy Press Meet 5
Video_icon

కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే బాబు సభ
Advertisement
 