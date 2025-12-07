 తల్లిని ఆర్డీవో ఆఫీసులో వదిలి వెళ్లిన కొడుకులు | Sons Left Mother at RDO Office At Jagtial Telangana | Sakshi
తల్లిని ఆర్డీవో ఆఫీసులో వదిలి వెళ్లిన కొడుకులు

Dec 7 2025 11:00 AM | Updated on Dec 7 2025 11:00 AM

Sons Left Mother at RDO Office At Jagtial Telangana

జగిత్యాల: కని, పెంచిన తల్లి వారికి భారమైంది.. కుమారులు ఆమెను వదిలించుకోవాలను­కున్నారు. దీంతో ఏకంగా ఆర్డీవో కార్యాలయంలోనే తల్లిని వదిలి వెళ్లి­పోయారు. జగిత్యాలలో ఈ ఘటన చోటు­చేసుకుంది. మల్యాల మండలానికి చెందిన కుర్రె లక్ష్మికి ఇద్దరు కుమారులు కృష్ణ, శ్రీనివాస్‌ ఉన్నారు. ఒకరు జగిత్యాలలో.. మరొకరు మల్యాలలో ఉంటున్నారు. లక్ష్మి భర్త నారా­యణ­దాస్‌ గతంలోనే మృతిచెందాడు. 

ఆస్తిపంపకాల్లో గొడవ రావడంతో సమస్య పరి­ష్కారానికి శనివారం ఉదయం తల్లితోపాటు కుమారులు ఆర్డీవో కార్యాలయానికి వచ్చారు. అనంతరం తల్లిని అక్కడే వదిలి వెళ్లిపోయారు. సాయంత్రమైనా కొడుకులు రాకపోవడంతో ఆ వృద్ధురాలు చలిలోనే కార్యాలయం ఆవరణలో ఉండిపోయింది. ఇది గమనించిన ఆర్డీవో వెంటనే ఆమె కొడుకులకు ఫోన్‌ చేసి తల్లిని వెంటనే తీసుకెళ్లాలని, సోమవారం ఇద్దరూ కలిసి తన కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. వెంటనే పెద్ద కొడుకు కృష్ణ వచ్చి తల్లిని తీసుకెళ్లాడు.  

