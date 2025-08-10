 అక్క ఉండగా.. అనుబంధం అండగా! | Sister Breathes Life into Her 4-Year-Old Brother | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అక్క ఉండగా.. అనుబంధం అండగా!

Aug 10 2025 8:30 AM | Updated on Aug 10 2025 8:30 AM

Sister Breathes Life into Her 4-Year-Old Brother

హైదరాబాద్‌: అయిదేళ్ల తమ్ముడు అప్లాస్టిక్‌ అనీమి యా వ్యాధితో బాధపడుతుండగా తన మూలకణాలిచ్చి ప్రాణాలు కాపాడింది ఓ అక్క. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తన తమ్ముడికి రాఖీ కట్టి.. నేను నీకు ఎప్పటికీ అండగా ఉంటాను అని మనో ధైర్యాన్నిచి్చంది. ఈ ఘటన శనివారం రక్షా బంధన్‌ సందర్భంగా చోటుచేసుకుంది. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాకు చెందిన అయిదేళ్ల బాలుడు ఎముక మజ్జ లోపంతో వచ్చే తీవ్రమైన అప్లాస్టిక్‌ అనీమియాతో బాధపడుతున్నాడు. 

ఈ బాలుడిని సికింద్రాబాద్‌ కిమ్స్‌ ఆస్పత్రికి కుటుంబ సభ్యులు తీసుకువచ్చారు. మూలకణ మారి్పడితో చికిత్స చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. ఇంటర్‌ చదువుతున్న అతడి సోదరి తన మూల కణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచి్చంది. కిమ్స్‌ ఆస్పత్రి మెడికల్‌ ఆంకాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ నరేందర్‌కుమార్‌ తోట ఆధ్వర్యంలో బాలుడికి సోదరి నుంచి సేకరించిన మూల కణాలతో విజయవంతంగా చికిత్స పూర్తి చేశారు. దీంతో ఈ బాలుడికి పునర్జన్మ ప్రసాదించినట్లయింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టి ఆమె ఆతీ్మయతను చాటి, ధైర్యాన్నిచ్చింది.  
  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

అర్ధరాత్రి దంచికొట్టిన జడివాన.. వణికిన హైదరాబాద్‌ నగరం(ఫొటోలు)
photo 4

హయగ్రీవ పూజ చేసిన యాంకర్ అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 5

సోదరీమణులతో టీమిండియా క్రికెటర్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Targets 35000 Crores On Liquor Danda 1
Video_icon

తాగండి.. ఊగండి.. నా టార్గెట్ 35 వేల కోట్లు
Heavy Rains And Water Logging In Hyderabad City 2
Video_icon

భారీ వర్షానికి హైదరాబాద్ అతలాకుతలం
ISF Chief reveals key details on Operation Sindoor 3
Video_icon

సిందూర్ సమయంలో పాక్ ఐదు యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశాం: ఐఏఎఫ్ చీఫ్
YSRCP MP Gurumurthy SHOCKING COMMENTS on Chandrababu 4
Video_icon

తప్పుడు కథనాలతో ఎల్లో మీడియా ప్రజలను మభ్యపెడుతోంది: ఎంపీ గురుమూర్తి
Mallareddy Sensational Comments on his Political Career 5
Video_icon

మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 