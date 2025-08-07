 ‘సాక్షి’ ఫొటో జర్నలిస్ట్‌కు జాతీయ అవార్డు | National Award To Senior photojournalist Bajrang Prasad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘సాక్షి’ ఫొటో జర్నలిస్ట్‌కు జాతీయ అవార్డు

Aug 7 2025 9:44 AM | Updated on Aug 7 2025 9:44 AM

National Award To Senior photojournalist Bajrang Prasad

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రపంచ గిరిజన దినోత్సవం–2025 సందర్భంగా నిర్వహించిన జాతీయ ఫొటోగ్రఫీ పోటీల్లో నల్లగొండ సాక్షి సీనియర్‌ ఫొటో జర్నలిస్ట్‌ కంది భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌ తీసిన ఫొటోకు జాతీయ అవార్డు లభించింది. గిరిజన సంస్కృతి విభాగం కింద ఆయన తీసిన ఫొటో ఈ అవార్డుకు ఎంపికైంది. 

ఈ విషయాన్ని ఫొటోగ్రఫీ అకాడమీ ఆఫ్‌ ఇండియా వ్యవస్థాపక చైర్మన్, కార్యదర్శి టి. శ్రీనివాసరెడ్డి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 18న విజయవాడలోని ఎంబీవీకే బాలోత్సవ్‌ భవన్‌లో జరిగే కార్యక్రమంలో అవార్డును అందజేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఫొటోగ్రఫీ అకాడమీ ఆఫ్‌ ఇండియా, ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫొటోగ్రాఫిక్‌ కౌన్సిల్‌తో కలిసి ఏపీ స్టేట్‌ క్రియేటివిటీ అండ్‌ కల్చర్‌ కమిషన్‌ ఈ పోటీని నిర్వహించింది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

Bad Girlz మూవీ మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫోటోలు షేర్ చేసిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక జైన్ (ఫోటోలు)
photo 4

కుమారుడితో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రమ్యకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 5

సీమంతం వేడుక.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన సోనియా (ఫోటోలు)

Video

View all
Janasena Activists Joined In YSRCP 1
Video_icon

పవన్ కు భారీ షాక్.. వైఎస్సార్సీపీలో చేరిన జనసైనికులు..
Nakkapalli Residents Fight Back Against Chandrababu Govt Land Grab 2
Video_icon

చావడానికైనా రెడీ.. భూములు మాత్రం ఇవ్వం..!
YS Jagan Serious On TDP Atrocities In Pulivendula 3
Video_icon

పులివెందులలో టీడీపీ అరాచకాలపై YS జగన్ ఆగ్రహం
YS Jagan Phone Call To YSRCP MLC Ramesh Kumar Yadav 4
Video_icon

ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ ను ఫోన్లో పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్
Big Question Special Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Leaders 5
Video_icon

సైకిల్ పార్టీ కాదు..సైకో పార్టీ.. పులివెందులలో తెగబడ్డ టీడీపీ గూండాలు
Advertisement
 