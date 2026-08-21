 లవర్‌ చాట్‌ చేయమంటుంది.. ఫోన్‌ కొనిస్తే వస్తా.. లేదంటే చస్తా! | Lover Chat Phone Boy Drama Incident In Hyderabad Banjarahills | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లవర్‌ చాట్‌ చేయమంటుంది.. ఫోన్‌ కొనిస్తే వస్తా.. లేదంటే చస్తా!

Aug 21 2026 1:19 PM | Updated on Aug 21 2026 1:22 PM

Lover Chat Phone Boy Drama Incident In Hyderabad Banjarahills

ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ఏఐ ఫోటో)

టెన్త్‌ క్లాస్‌ లవ్‌..

ఫోన్‌ తీసుకోవాలంటూ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ ఒత్తిడి

ఇంటినుంచి వెళ్లి రెండురోజులు సికింద్రాబాద్‌లో గడిపిన బాలుడు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తనకు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనివ్వాలని తల్లితో వాగ్వివాదానికి దిగిన ఓ బాలుడు తల్లి నిరాకరించేసరికి చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయాడు. బంజారాహిల్స్‌ ఎన్‌బీటీనగర్‌ బస్తీలో నివసించే ఓ విద్యార్థి (15) స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. కొద్ది రోజులుగా ఏపీలోని తునికి చెందిన ఓ బాలికతో ప్రేమలో పడ్డాడు.

చాటింగ్‌ చేసుకోవడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి, ఇన్‌స్టాలో ఫోటోలు షేర్‌ చేసుకోవడానికి ఫోన్‌ లేకపోవడంతో బాలిక  అఖిల్‌పై ఒత్తిడి పెంచింది. దీంతో తనకు స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ కొనివ్వాలంటూ కొద్ది రోజుల నుంచి అఖిల్‌ తల్లితో గొడవ పడుతున్నాడు. పదో తరగతిలో బుద్ధిగా చదువుకోవాలని, ఈ వయస్సులో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వద్దంటూ తల్లి వారించినా వినిపించుకోలేదు.

దీంతో రెండు రోజుల క్రితం తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో పడుకున్నాడు. అక్కడే గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ తీసుకుని తన తల్లికి ఫోన్‌ చేసి ‘ఫోన్‌ కొనిస్తే వస్తా.. లేకపోతే చస్తా..’అంటూ చెప్పాడు. అప్పటికే తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా ఈ కాల్‌ నెంబర్‌ ఆధారంగా అఖిల్‌ను గుర్తించారు. ఠాణాకు తీసుకువచ్చి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చారు. అనంతరం తల్లికి అప్పగించారు. బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇరుముడి’మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌...బేబీ నక్షత్ర ఏం చెప్పిందో తెలుసా?
photo 2

నలుపు చీరలో వితిక షేరు గ్లామర్ ఫోటోలు (ఫొటోలు)
photo 3

‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : హైటెక్స్‌లో హిమ్‌టెక్స్‌ ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

స్టన్నింగ్ లుక్‌లో అందాల తార పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Video

View all
Life Threat Claim Against Raghurama Krishnam Raju 1
Video_icon

RRR నుంచి నాకు ప్రాణ హాని ఉంది హైకోర్టుకు మాదాల శ్రీనివాస్
CM Revanth Reddys US Tour Cancelled 2
Video_icon

సీఎం రేవంత్ అమెరికా టూర్ రద్దు.. కేంద్రం అనుమతి నిరాకరణ..!
Pentagon Warns of a Dangerous Global Crisis 3
Video_icon

న్యూక్లియార్ వార్ రాబోతోందా? పెంటగాన్ సంచలన హెచ్చరికలు
YS Jagan Mass Craze in Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్‌లో జగన్ మాస్ క్రేజ్... తగ్గేదేలే
YS Jagan Mass Craze At Begumpet Airport 5
Video_icon

హైదరాబాద్ చేరుకున్న వైఎస్ జగన్, జనసంద్రంగా మారిన బేగంపేట్ ఎయిర్ పోర్ట్
Advertisement
 